Sport

Doi oficiali ai FCSB, înjurați de galeria lui Mustață. Le-au afișat un mesaj care trebuia interzis de Jandarmerie

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
07.11.2026 | 22:22
Doi oficiali ai FCSB injurati de galeria lui Mustata Leau afisat un mesaj care trebuia interzis de Jandarmerie
ULTIMA ORĂ
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord
Continuă conflictul dintre Peluza Nord, implicit liderul Gheorghe Mustață, și oficialii echipei acuzați că au corupt sistemul de copii și juniori la echipa patronată de Gigi Becali.
ADVERTISEMENT

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a pornit un adevărat scandal în urmă cu o lună, când a acuzat mai multe personaje din club că au corupt sistemul la copii și juniori. Acum, ultrașii au afișat un mesaj interzis, prin care îi înjură pe Bebe Alexe și Alin Stoica.

Mesaj interzis în timpul meciului FCSB – Corvinul Hunedoara: „M**e Alin Stoica”

„M**e Bebe Alexe, Alin Stoica”, este mesajul scurt și la obiect al ultrașilor. Un mesaj care în mod normal nu avea cum să treacă de filtrul Jandarmeriei înainte de partida FCSB – Corvinul Hunedoara. Ca de obicei, ultrașii au fost mai deștepți cu 5 minute ca forțele de ordine.

ADVERTISEMENT

De unde a pornit întreg scandalul? În urmă cu o lună, Gheorghe Mustață, liderul de la Peluza Nord, acuza că la secția copii și juniori de la FCSB s-a instaurat un sistem corupt care promovează tinerii fără valoare în detrimentul celor buni. Totul, după ce anumiți părinți „cotizează” unde trebuie pentru a-și vedea copiii titulari. Nu este o noutate pentru fotbalul românesc, în trecut existând multe alte cazuri asemănătoare la mai toate echipele din campionat.

Gigi Mustață a acuzat coruperea Academiei FCSB, însă nu a prezentat dovezi în acest sens

Cert e că Mustață susține că fiii, nepoții și apropiații unor persoane din club ar fi fost avantajați în detrimentul juniorilor talentați. Liderul galeriei i-a menționat explicit pe fiul lui Alin Stoica și pe cel al lui Bebe Alexe, afirmând că aceștia ar fi fost favorizați.

ADVERTISEMENT
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Digi24.ro
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea demisiona

Alin Stoica a fost antrenor la Academia FCSB și ulterior promovat în staff-ul echipei mari. Ilie „Bebe” Alexe a fost directorul Centrului de Copii și Juniori ai FCSB. Mustață a vorbit despre juniorul Matei Pădure, ajuns la Wolfsburg, despre care a susținut că a fost îndepărtat de la FCSB pentru a face loc altor „piloși”.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”

Liderul Peluzei Nord a cerut plecarea lui Alin Stoica și Lucian Filip și a amenințat că va face noi dezvăluiri. Cu toate acestea, Mihai Stoica a respins acuzațiile, care nu au fost demonstrate public până în acest moment. Mihai Stoica a precizat că este conștient că există anumite probleme le Academie și a recunoscut că ar putea urma anumite concedieri.

ADVERTISEMENT
Peluza Nord, agresivă cu doi oficiali ai FCSB
Peluza Nord, agresivă cu doi oficiali ai FCSB
Lionel Messi încă este îndrăgostit de Barcelona! Detaliul care a atras atenția tuturor
Fanatik
Lionel Messi încă este îndrăgostit de Barcelona! Detaliul care a atras atenția tuturor
Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare...
Fanatik
Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare pentru Frosinone! AS Roma joacă acum cu Sassuolo
„Moruțan, cel mai slab de pe teren!”. Notele lui Marcel Pușcaș după Farul...
Fanatik
„Moruțan, cel mai slab de pe teren!”. Notele lui Marcel Pușcaș după Farul – Rapid 1-1
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!