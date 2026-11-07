Doi oficiali ai FCSB, înjurați de galeria lui Mustață. Le-au afișat un mesaj care trebuia interzis de Jandarmerie

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Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a pornit un adevărat scandal în urmă cu o lună, când a acuzat mai multe personaje din club că au corupt sistemul la copii și juniori. Acum, ultrașii au afișat un mesaj interzis, prin care îi înjură pe Bebe Alexe și Alin Stoica.

Mesaj interzis în timpul meciului FCSB – Corvinul Hunedoara: „M**e Alin Stoica”

„M**e Bebe Alexe, Alin Stoica”, este mesajul scurt și la obiect al ultrașilor. Un mesaj care în mod normal nu avea cum să treacă de filtrul Jandarmeriei înainte de partida FCSB – Corvinul Hunedoara. Ca de obicei, ultrașii au fost mai deștepți cu 5 minute ca forțele de ordine.

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De unde a pornit întreg scandalul? , acuza că la secția copii și juniori de la FCSB s-a instaurat un sistem corupt care promovează tinerii fără valoare în detrimentul celor buni. Totul, după ce anumiți părinți „cotizează” unde trebuie pentru a-și vedea copiii titulari. Nu este o noutate pentru fotbalul românesc, în trecut existând multe alte cazuri asemănătoare la mai toate echipele din campionat.

Gigi Mustață a acuzat coruperea Academiei FCSB, însă nu a prezentat dovezi în acest sens

Cert e că Mustață susține că fiii, nepoții și apropiații unor persoane din club ar fi fost avantajați în detrimentul juniorilor talentați. Liderul galeriei i-a menționat explicit pe fiul lui Alin Stoica și pe cel al lui Bebe Alexe, afirmând că aceștia ar fi fost favorizați.

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Alin Stoica a fost antrenor la Academia FCSB și ulterior promovat în staff-ul echipei mari. Ilie „Bebe” Alexe a fost directorul Centrului de Copii și Juniori ai FCSB. Mustață a vorbit despre juniorul Matei Pădure, ajuns la Wolfsburg, despre care a susținut că a fost îndepărtat de la FCSB pentru a face loc altor „piloși”.

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și Lucian Filip și a amenințat că va face noi dezvăluiri. Cu toate acestea, Mihai Stoica a respins acuzațiile, care nu au fost demonstrate public până în acest moment. Mihai Stoica a precizat că este conștient că există anumite probleme le Academie și a recunoscut că ar putea urma anumite concedieri.