Doi polițiști s-au luat la bătaie chiar în sediu. Oamenii legii s-au certat din cauza turelor de la serviciu

Incidentul a avut loc în urmă cu 24 de ore chiar în clădirea Biroului de Poliție al Autostrăzii A2. Oamenii s-au certat pentru că au fost nemulțumiți de modul în care au fost programate turele din cadrul serviciului. Informația a fost confirmată de IPJ Ilfov, astfel că cei doi polițiști vor fi acum cercetați disciplinar.

Doi polițiști s-au luat la bătaie chiar în sediul Poliției

”Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind o altercație în incinta sediului Biroului de Poliție al Autostrăzii A2, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat să comunice următoarele: La data de 30 iunie a.c., în jurul orei 09:00, polițiștii Poliției Orașului Pantelimon au fost sesizați cu privire la faptul că ar fi izbucnit o altercație între doi polițiști, în incinta sediului Biroului de Poliție Autostrada A2”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Eventualele măsuri luate împotriva polițiștilor vor fi anunțate doar la finalul anchetei. ”Din primele verificări efectuate, s-a constatat faptul că aceștia ar fi avut o discuție în contradictoriu, pe fondul unor neconcordanțe legate de planificarea în serviciu. În cauză, se fac verificări, pentru stabilirea exactă a situației de fapt”, au mai transmis reprezentanții IPJ Ilfov, conform

În urmă cu două luni, doi polițiști se luau la bătaie, de data aceasta după o șicanare în trafic. Cei doi tineri polițiști se aflau în timpul liber și s-au luat la bătaie pe o stradă din Slatina. Se pare că unul dintre polițiști a ajuns la spital cu mai multe răni. Totul ar fi început cu o șicanare în trafic pe strada Tudor Vladimirescu din Slatina.

Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, pe fondul unor şicanări în trafic, pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul Slatina, un tânăr de 32 de ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, ar fi agresat fizic un alt tânăr de 35 de ani, din comuna Curtişoara, judeţul Olt.

Doi polițiști s-au luat la bătaie pe o stradă din Slatina

De asemenea, la faţa locului s-a deplasat un echipaj medical care i-a acordat îngrijiri medicale tânărului de 35 de ani, acesta fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina”, au transmis reprezentanții IPJ Olt. IPJ Olt a declanșat îmediat verificări interne în această cauză, cu toate că cei doi oameni ai legii se aflau în timpul liber.

”În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi dispunerea de măsuri legale. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că ambii tineri sunt poliţişti, astfel că au fost demarate verificări interne”, a mai transmis sursa citată.

Tot în Slatina, în urmă cu doi ani, doi polițiști se luau la bătaie pe scările secției de poliție din Slatina. “Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Morunglav, județul Olt (Gheorghe Barbu), în timp ce se afla pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Slatina, ar fi fost agresat fizic de către un bărbat, de 48 de ani, din orașul Balș, județul Olt (Gheorghe Udrişte)”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Şerban.

Doi polițiști s-au luat la bătaie în timp ce erau în concediu

și s-a întâlnit întâmplător cu un rival de moarte. ”În contextul în care instituția nu tolerează astfel de fapte care contravin eticii și valorilor morale ale profesiei, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Olt va dispune declanșarea cercetării disciplinare față de polițist, prin Biroul Control Intern, urmând ca, la finalizarea verificărilor, să fie dispuse măsurile legale în consecință.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, fiind continuate cercetările pentru stabilirea situației de fapt. Precizăm faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Olt se disociază de astfel de comportamente care contravin eticii și valorilor morale ale profesiei”, au mai transmis reprezentanții IPJ Olt.

George Udriște, șeful Secţiei de Poliţie Rurală din Osica de Sus susține că este o simplă victimă în acest scenariu. ”Am fost înjurat, ameninţat, provocat, motiv pentru care m-am întors şi l-am întrebat ce are cu mine. M-a luat de piept, a vrut să mă lovească în faţă, şi atunci n-am făcut decât să mă apăr şi l-am împins. Am făcut plângere la Poliţie pentru loviri şi ameninţări. Nu am o explicaţie, dar trăim şi moment de genul acesta”, a declarat polițistul Udrişte pentru publicația Gazeta Nouă.