Doi primari în funcție, depistați pozitiv cu Covid-19. Care este starea lor de sănătate

Pandemia de Covid-19 continuă să infecteze actori din lumea politică din România. Încă doi primari din țară au fost depistați pozitiv la testul SARS-CoV-2.

Este vorba despre doi edili în funcție din județul Olt: Alexandru Damian, reales pentru a treia oară în comuna Stoenești, respectiv Liviu Radu, aflat în ultimele zile de mandat la Caracal.

Ambii se află în acest moment în izolare, conform prevederilor din pandemie. Cel mai probabil, infectarea lor s-a petrecut în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie.

Doi primari din județul Olt, depistați pozitiv cu Covid-19

Covid-19 lovește din nou în lumea politică. Recent, pentru încă doi primari din județul Olt, testele de coronavirus au ieșit pozitive. Este vorba despre edilul comunei Stoenești, Alexandru Damian și Liviu Radu, aflat în ultimele zile de mandat în funcția de primar al municipiului Caracal, scrie RealitateaOltului.

Alexandru Damian, primarul comunei Stoenești, ales pentru a treia oara în fruntea localității se află în izolare la domiciliu, împreună cu soția și fiica, în apartamentul părinților săi din municipiul Caracal.

În ceea ce-l privește, edilul nu cunoaște exact sursa de infectare, însă acesta spune că este posibil să fi contractat virusul în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. Din fericire, acesta se simte bine și spune că niciunul dintre membrii familiei sale nu s-a infectat cu Covid-19.

”Sunt acasă în izolare, împreună cu soția și fiica noastră, în apartamentul părinților din Caracal. În urma anchetei epidemiologice a specialiștilor Direcției de Sănătate Publică Olt, nu am avut niciun rezultat de unde a-și fi putut contracta virusul, bănuiesc că din campanie, chiar nu cunosc.

Am primit rezultatul pozitiv săptămâna trecută, pe 6 octombrie, și de atunci sunt în izolare pana pe data de 20 octombrie. Mă bucur că soția și fiica nu s-au infectat. Cei de la DSP mi-au spus că sunt asimptomatic, dar am avut ceva temperatura și am transpirat înainte sa fiu pozitivat.

Am finalizat tratamentul primit, acum suntem pe vitamine, sunt incantat că suntem sănătoși”, a declarat edilul comunei Stoenesti pentru Ziare.com.

Primarul din Caracal, infectat în ultimele zile din mandat

Aflat în ultimele sale zile de mandat, Liviu Radu, primarul din Caracal, este și el depistat pozitiv cu noul coronavirus. Acesta se pregătește să predea ștacheta la primăria orașului lui Ion Doldurea, cel ales de cetățeni să conducă urbea în următorii patru ani.