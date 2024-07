Doi români ajunși la all-inclusive în Turcia au avut parte de o experiență neașteptată. „Nu mi-am imaginat că vom primi așa ceva”. Cât au plătit pentru patru zile

Experiența de care au avut parte doi români care s-au cazat la all-inclusive în Turcia. De la bun început, au fost sceptici, dar când au ajuns la hotel nu le-a venit să creadă ce au primit. Pentru tot, au plătit 1200 de euro.

Ce au primit doi români care s-au cazat la all-inclusive în Turcia

În plin sezon al vacanțelor, , mulți români își îndreaptă atenția către alte țări, unde prețurile sunt mai mici, iar condițiile la un nivel superior.

Asta se întâmplă cel puțin în teorie. Căci, adevărul este că și peste hotare au parte de experiențe neplăcute. În Grecia, de pildă, destinați favorită a mii de oameni, turiștii au fost jefuiți,

În aceste condiții, doi vloggeri români, care până de curând au luat România la pas, s-au încumetat să plece în Turcia și să se cazeze la un hotel din Antalya, cu regim ultra all-inclusive. Pe noapte, au plătit 300 de euro.

În total, au stat patru nopți, astfel că prețul s-a ridicat la 1200 de euro pentru două persoane. La această sumă s-au adăugat 1400 de lei pentru drum și 700 pentru bagajele de cală. O confuzie i-a făcut să rateze zborul spre casă, astfel că au mai scos niște bani din buzunar.

Chiar și așa, Andreea și Ion au avut parte de un concediu de vis. Camera de hotel a fost mai mult decât se așteptau. Au stat la ultimul etaj, prin urmare, priveliștea a fost superbă. În plus, au dispus și de jacuzzi.

„Dormitorul chiar arată super-bine. Știam că turcii sunt renumiți pentru zona asta de hoteluri de lux, all inclusive (AI). Acesta este unul ultra all inclusive (UAI). Așteptările mele chiar au fost depășite, până acum. Totul este țiplă. Surpriza este priveliștea. Suntem la ultimul etaj, avem un jacuzzi (pe terasă).

Eu voiam să explorez Turcia cu mașina. Chiar nu voiam să vin la ultra all inclusive, dar mă bucur că am făcut-o. Welcome în vacanța vloggerilor! Nu mi-am imaginat că vom primi așa ceva. Ne așteptam la ceva cu review-uri multe, pentru că întotdeauna este important să mergem la un hotel testat de alții, să aibă notă bună”, au spus turiștii români,

Mâncarea i-a cucerit

Vacanța din Turcia, la all-inclusive, nu le-a lăsat un gust amar, așa cum se așteptau inițial. Din contră, papilele gustative li s-au delectat cu arome delicioase și bucate alese. Per total, mâncarea a fost punctul forte al concediului.

„Cel mai mult și cel mai mult ne-a plăcut mâncarea. A fost cea mai bună mâncare dintr-o vacanță, de la un hotel. Top, top, top. Singurul lucru de care am fi putut să ne plângem ar fi fost doar căldura. Totul a fost la superlativ. Ne-am și relaxat, cred că am intrat chiar prea mult în starea asta de relaxare, de vacanță”, au mai spus Andreea și Ion.