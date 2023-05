Doi români au murit carbonizaţi în maşină, pe o şosea din Bulgaria. Autoturismul lor s-a ciocnit violent cu un TIR condus tot de un român

Un accident cu urmări tragice a avut loc duminică în Bulgaria, doi români pierzându-şi viaţa în urma coliziunii dintre maşina în care se aflau şi un TIR care venea din sens opus.

Autoturismul a ars complet, cei dinăuntru au murit carbonizaţi

Accidentul s-a produs pe şoseaua care leagă Ruse de Byala şi, din primele constatări ale poliştilor, şoferul unui autoturism înmatriculat în România s-a încadrat îndr-o depăşire riscantă.

ADVERTISEMENT

Autoturismul s-a izbit violent de un camion, condus tot de un cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, care rula din sens opus. În urma tamponării, două persoane din autoturism au murit pe loc, carbonizate.

„De la Midata, când veneam aici, am văzut că s-a întâmplat ceva, m-am oprit aici, am sărit afară să văd dacă pot scoate pe cineva afară, să ajut, ceva din mașină, însă, a luat foc foarte repede și am tras. am sunat la 112”, a declarat pentru cotidianul Ruse Media, citat de , Georgi Iliev, unul dintre şoferii martori la tragedie.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Au fost trimise la faţa locului două echipe ale pompierilor din Dve Mogili, echipe de poliție din Dve Mogili și Byala și serviciile de urgență. Intervenția pompierilor a prevenit pericolul ca și camionul de mare tonaj să ia foc, mai scrie sursa citată.

, ele înmulţindu-se considerabil pe măsură ce se apropie sezonul estival şi în ţara vecină. Vara trecută s-a produs un adevărat carnagiu în regiunea Veliko Târnovo, trei români pierzându-şi viaţa iar alţi cinci au fost grav răniți după ce .

ADVERTISEMENT

Atocarul a izbit o maşină parcată pe marginea drumului şi un copac. În impact i-a zburat pur şi simplu acoperişul, după cum se arăta în imaginile de la faţa locului. De asemenea, impactul a fost atât de puternic încât bucăți din autocar au rămas prinse în crengi.

După numai trei zile de la acest accident, doi români au fost grav răniţi şi doi ucraineni au murit într-un accident rutier care a avut loc între localităţile Tsarichino şi Kremena, de asemenea din Bulgaria.

ADVERTISEMENT

În accident au fost implicate trei autoturisme, dintre care două înmatriculate în România. De asemenea, pe lângă cei doi români duşi la terapie intensivă, în accident au mai fost implicaţi alţi patru cetăţeni români, care nu au suferit însă leziuni sau alte vătămări.