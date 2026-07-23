Doi români din Serie A, pe lista neagră! Au fost doriți de granzii din SuperLiga

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Rareș Burnete (22 de ani) și Alexandru Borbei (23 de ani) au revenit în această vară la Lecce, însă nu fac parte din planurile antrenorului Eusebio Di Francesco și ar urma să plece de la echipă. Atacantul a fost dorit în ultimii ani de mai multe formații din SuperLiga României, iar portarul chiar a revenit în țară în 2025, fiind împrumutat la CFR Cluj.

Rareș Burnete și Alexandru Borbei, OUT de la Lecce

a studiat loturile celor 20 de formații din Serie A și a realizat o listă cu fotbaliștii care nu mai sunt doriți de echipele din Italia. Din nefericire, printre aceștia se numără și doi români, iar ambii evoluează pentru aceeași formație: Lecce. Este vorba despre atacantul Rareș Burnete și despre portarul Alexandru Borbei. Cei doi au revenit la Lecce în această vară, ambii fiind împrumutați în sezonul trecut la grupări din ligile inferioare.

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Burnete, internațional de tineret al României, a jucat la Juve Stabia, în Serie B, pentru care a reușit să marcheze de două ori în 28 de partide. De cealaltă parte, Borbei a strâns 14 prezențe la Foggia, formație din divizia a treia a Italiei. Dorit de FCSB în urmă cu mai mulți ani, portarul a revenit în România în 2025, când Lecce l-a împrumutat la CFR Cluj, însă nu a jucat în niciun meci pentru „feroviari”. Burnete a fost dorit în această vară de Sepsi OSK, iar în trecut s-a aflat pe lista celor de la Dinamo, însă fotbalistul și-a exprimat dorința de a continua în Italia.

„Momentan nu doresc să revin în România. Vreau să demonstrez în fotbalul mare. E greu să spun dacă Serie B este un campionat mai bun decât prima ligă din România, dar eu vreau să confirm în Italia. Țelul final este să joc în Serie A. Cei de la Sepsi m-au dorit cu adevărat. Au o echipă foarte bună, cu stabilitate, dar indiferent de bani, de club, momentan nu doresc să revin în România. Niciodată nu am avansat discuțiile cu echipele din prima ligă de la noi”, declara Burnete pentru . Fotbalistul are 8 partide și o pasă decisivă pentru prima echipă a lui Lecce.

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Ce jucători sunt pe lista neagră la Interul lui Cristi Chivu

Inclusiv campioana Inter are mai mulți jucători de care dorește să scape în această vară. „Nerazzurrii” s-au despărțit deja de patru fotbaliști, Stefan de Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi și Matteo Darmian, iar alți trei jucători au fost vânduți: , Sebastiano Esposito la Cagliari și Franco Carboni la Parma.

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În lotul condus de Cristi Chivu se află în continuare patru fotbaliști care nu fac parte din planurile tehnicianului: Kristjan Asllani, Davide Frattesi, Benjamin Pavard și Ebenezer Akinsanmiro. Cele mai mari șanse de a continua la echipă le are francezul, în cazul în care „nerazzurrii” nu vor reuși să transfere un fundaș dreapta în această vară. .