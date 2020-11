Doi români, în echipa Romei și a lui Sassuolo în Serie A! Cine sunt juniorii

Serie A pare să devină campionatul preferat al fotbaliștilor români. La meciurile din etapa a șasea, pe banca lui Sassuolo și pe cea a Romei s-au regăsit numele a doi juniori cu aspirații „tricolore”.

„Neroverdi” au jucat la Napoli, fosta echipă a lui Vlad Chiricheș. Căpitanul naționalei lui Mirel Rădoi n-a fost însă singurul român de pe San Paolo.

Roberto De Zerbi l-a convocat în premieră în lotul primei echipe pe Raul Ovidiu Șteau, un mijlocaș în vârstă de 19 ani.

Raul Șteau și Suf Podgoreanu, românii de viitor din Serie A

Raul Ovidiu Șteau a evoluat până în prezent la echipa sub 19 ani a lui Sassuolo, iar acum a fost trecut pe foaie de Roberto De Zerbi la partida cu Napoli.

Șteau a primit tricoul cu numărul 28 la formația aflată pe locul 2 în Serie A.

Șteau nu e singurul junior român de la Sassuolo

Andrei Mărginean (17 ani) și Marius Marin (20 de ani) sunt și ei legitimați la Sassuolo. Al doilea este însă împrumutat la Pisa, în Serie B.

În ceea ce îl privește pe Șteau, acesta a fost în trecut și pe lista lui Arsenal. Mijlocașul e la născut la Aiud, județul Alba, și a mai evoluat la Viitorul Cluj și la Viitorul Abrud, de unde a luat direct drumul spre Italia.

Șteau este convocat în mod constant la selecționatele de juniori ale României.

Podgoreanu, rezervă în Roma – Fiorentina

În ceea ce îl privește pe Suf Podgoreanu (18 ani), acesta a purtat tricoul cu numărul 64 și a stat pe banca de rezerve la partida pe care AS Roma a câștigat-o cu Fiorentina, scor 2-0. Mijlocașul stânga a ajuns în capitala Italiei în luna septembrie, romanii plătind 100 de mii de euro pentru transferul său de la Maccabi Haifa.

Podgoreanu are 18 selecții și patru goluri pentru naționalele de juniori ale Israelului, Under 17 și Under 18. Deși este născut în Israel, la Hadera, fotbalistul care măsoara 193 de centimetri are și cetățenie română și ar putea evolua pe viitor sub „tricolor”.

