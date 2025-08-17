News

Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de ani, iar Laurenţiu numai 23

Mihai şi Laurenţiu, doi români care munceau în Italia, au murit în acest sfârşit de săptămână înecaţi în apele din Lombardia.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 16:49
Doi romani sau inecat in acest weekend in Italia Mihai avea 26 de ani iar Laurentiu numai 23
Laurenţiu Gorea era de doi ani în Italia şi lucra ca şofer Foto: Il Giornale

Nu mai puţin de patru tineri au murit înecaţi în ultimele 48 de ore în regiunea italiană Lombardia, doi dintre aceştia fiind români stabiliţi în peninsulă. Mihai Timiş (26 ani) şi Laurenţiu Gorea (23 ani) sunt compatrioţii noştri care şi-au găsit sfârşitul în apă în acest weekend.

ADVERTISEMENT

Prietenii lui Laurenţiu spun că e posibil ca acesta să fi fost cuprins de crampe

Laurențiu Gorea , născut în România și rezident în Modena, lucra ca șofer de camion pentru Pavullo Trasporti, cu sediul în Pavullo nel Frignano, în provincia Modena. El și niște prieteni au ajuns lângă stația de pompare pentru a petrece ziua de Sfânta Maria.

Au luat prânzul și au pescuit, apoi s-au aruncat în râu şi au înotat. După ce s-a întors la țărm cu prietenii săi, Laurenţia a intrat din nou în apă, de data aceasta singur, dar nu a mai revenit la mal.

ADVERTISEMENT

Presa italiană citează un martor care se afla cu Laurenţiu la râu şi care crede că acesta ar fi suferit de crampe şi de aceea nu a mai putut reveni la mal şi s-a înecat. „L-am văzut în timp ce stătea nemișcat în apă, înainte să se ducă la fund”, a spus acesta.

Abia duminică dimineață trupul tânărului a ieșit la suprafață și a fost recuperat de pompieri în jurul orei 7.30.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Mihai s-a înecat în provincia Lodi, în râul Adda

Sâmbătă, un alt român, Marian Timiş, în vârstă de 26 de ani, care locuia în zona Milano, a murit la Montanaso Lombardo (Lodi). Tragedia s-a produs la doar câteva zeci de metri de complexul municipal Belgiardino din Lodi, a cărui piscină trebuia să se deschidă anul acesta, dar a rămas închisă, printre alte motive, din cauza unor presupuse neînțelegeri între primărie și antreprenor.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Pe porțiunea râului Adda care curge prin zona Lodi cu o zi mai devreme murise şi un adolescent de origine egipteană. Karim Hames Mandi, în vârstă de 16 ani, care a intrat în apă la Merlino, la 30 km distanță de locul unde şi-a pierdut viaţa Mihai.

ADVERTISEMENT
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile...
Fanatik
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A...
Fanatik
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute
Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat...
Fanatik
Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat de toate spitalele din țară: „Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!