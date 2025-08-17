Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de ani, iar Laurenţiu numai 23

Nu mai puţin de patru tineri au murit înecaţi în ultimele 48 de ore în regiunea italiană Lombardia, doi dintre aceştia fiind români stabiliţi în peninsulă. Mihai Timiş (26 ani) şi Laurenţiu Gorea (23 ani) sunt compatrioţii noştri care în apă în acest weekend.

Prietenii lui Laurenţiu spun că e posibil ca acesta să fi fost cuprins de crampe

Laurențiu Gorea , născut în România și rezident în Modena, lucra ca șofer de camion pentru Pavullo Trasporti, cu sediul în Pavullo nel Frignano, în provincia Modena. El și niște prieteni au ajuns lângă stația de pompare pentru a petrece ziua de Sfânta Maria.

Au luat prânzul și au pescuit, apoi s-au aruncat în râu şi au înotat. După ce s-a întors la țărm cu prietenii săi, Laurenţia a intrat din nou în apă, de data aceasta singur, dar nu a mai revenit la mal.

Presa italiană citează un martor care se afla cu Laurenţiu la râu şi care crede că acesta ar fi suferit de crampe şi de aceea . „L-am văzut în timp ce stătea nemișcat în apă, înainte să se ducă la fund”, a spus acesta.

Abia duminică dimineață trupul tânărului a ieșit la suprafață și a fost recuperat de pompieri în jurul orei 7.30.

Mihai s-a înecat în provincia Lodi, în râul Adda

Sâmbătă, un alt român, Marian Timiş, în vârstă de 26 de ani, care locuia în zona Milano, a murit la Montanaso Lombardo (Lodi). Tragedia s-a produs la doar câteva zeci de metri de complexul municipal Belgiardino din Lodi, a cărui piscină trebuia să se deschidă anul acesta, dar a rămas închisă, printre alte motive, din cauza unor presupuse neînțelegeri între primărie și antreprenor.

Pe porțiunea râului Adda care curge prin zona Lodi cu o zi mai devreme murise şi un adolescent de origine egipteană. Karim Hames Mandi, în vârstă de 16 ani, care a intrat în apă la Merlino, la 30 km distanță de locul unde şi-a pierdut viaţa Mihai.