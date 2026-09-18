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Europa League a consemnat prima etapă din faza ligii din acest sezon. Cea de-a doua competiție UEFA la nivel de cluburi a oferit spectacol prin meciurile programate, iar românii Darius Olaru și Marius Corbu au avut motive să zâmbească. Ce note au primit după victoriile obținute.

Victorii mari pentru Darius Olaru și Marius Corbu în Europa League

în această săptămână. Pe 16 și 17 septembrie au fost programate meciurile din etapa 1 din faza grupei, iar rezultatele înregistrate au fost de la unele anticipate la adevărate surprize. După ce miercuri, 16 septembrie, Florin Tănase și Ionuț Radu s-au întâlnit în , meci câștigat de gazde cu 1-0, joi a venit rândul altor doi români să evolueze în Europa League.

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Mai exact, Darius Olaru a jucat în Viktoria Plzen – Royale Union Saint-Gilloise 0-3, iar Marius Corbu în Celtic – Ferencvaros 1-3. Primul fotbalist a fost titular și a avut șansa chiar să marcheze în minutul 12. El a jucat până în minutul 83, iar pentru prestația avută, Sofa Score l-a notat cu 6,8. Cel de-al doilea stranier a fost integralist, iar formația sa nu a avut emoții în privința victoriei obținute. Platforma amintită anterior i-a oferit la final nota 6,5.

Surprizele primei etape din Europa League

Grecii de la OFI Creta, ajunși aici după ce sezonul trecut în fața lui Răzvan Lucescu, au surprins pe toată lumea. Fiind o echipă fără mare experiență la nivel european, elenii au reușit să dea lovitura în fața nemților de la Hoffenheim, , cu scorul de 2-0.

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O altă surpriză a fost succesul lusitanilor de la Torreense, ajunsă aici tot prin câștigarea Cupei în sezonul precedent. Primul lor joc în Europa League, care a fost și primul din istoria clubului în cupele europene, a însemnat o deplasare cu norvegienii de la Lillestroem. Torreense s-a impus cu 2-1.