Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit

Vacanța unui cuplul în Spania s-a transformat într-o adevărată tragedie. Cei doi soți au plecat să se relaxeze, însă un incident a dat totul peste cap. Soția bărbatului, rămasă acum văduvă, a povestit cum s-a întâmplat totul și cum vacanța visurilor a devenit cel mai mare coșmar pentru ea.

Vacanța în Spania s-a terminat tragic pentru un bărbat de 70 de ani

Un cuplu de vârstnici a decis să se relaxeze într-o vacanță în Spania. Destinația de vis avea să le rezerve una dintre cele mai neplăcute surprize. Au plecat doi la drum, însă nu s-au mai întors niciodată în formula completă acasă.

Leslie și Julia Green erau căsătoriți de 38 de ani. Bărbatul urma să împlinească frumoasa vârstă de 70 de ani, așa că a decis să rezerve o vacanță în Spania. Împreună cu soția lui, Julia, cei doi s-au cazat la Occidental Jandia Playa, un hotel de 4 stele.

Cuplul a plătit aproape 2700 de euro pentru vacanța visurilor. Cei doi au fost încântați de condițiile oferite și au crezut că vor fi în siguranță. Din păcate, banii plătiți nu i-au ferit de tragedia care urma să se întâmple la câteva zile după ce au ajuns la destinație.

După aproape o lună de stat în spital, bărbatul a murit

La început, vacanța a decurs de minune. Leslie și Julie au fost foarte încântați de alegerea făcută și au fost convinși că vor pleca cu multe amintiri frumoase din Spania. Din păcate, problemele au început să apară în a doua săptămână de vacanță.

Leslie nu se mai simțea deloc bine. A început să se deshidrateze și a avut diaree. Starea lui s-a agravat atât de mult, încât a fost dus de urgență la spital. Ajuns pe mâna medicilor, Leslie a fost indus în comă. Medicii au încercat să facă totul pentru a-l salva, dar

Leslie Green a stat aproape o lună în spital. Pentru că nu dădea deloc semne de însănătoșire, medicii au decis să îl deconecteze de la aparatele care îl țineau în viață, cu acordul familiei. Moartea sa a lăsat o durere imensă în sânul familiei, iar soția lui abia și-a revenit din șocul trăit.

De ce a murit bărbatul

Vacanța din Fuerteventura s-a sfârșit tragic pentru Leslie Green. Potrivit Tribunalului din Rochdale, bărbatul a murit din cauza unei insuficiențe multiple provocată de sepsis. Cum a fost posibil un asemenea lucru? Ei bine, se pare că sepsisul a apărut în urma unei infecții puternice cu Salmonella.

Julie, soția lui Leslie, s-a îmbolnăvit și ea, contractând Salmonella chiar în ziua în care împlinea 60 de ani. Femeia a stat o săptămână în spital, însă și-a revenit. Julie a declarat că pe toată durata sejurului au mâncat doar de la restaurantul hotelului, ceea ce înseamnă că de acolo au pornit problemele.

Condițiile insalubre din restaurantul hotelului, vinovate de moartea bărbatului

Femeia, asistentă medicală aflată la pensie, și-a amintit că într-una dintre zile, ea și soțul ei au mâncat paste cu sos carbonara, iar la o altă masă le-a fost servit un pui care nu era gătit suficient de bine.

De asemenea, femeia a mai povestit că preparatele servite nu erau deloc depozitate în condiții optime. Mâncarea recentă era amestecată cu preparatele care stătuseră deja la temperatură ambientală, iar personalul părea că nu obișnuiește să se spele prea des pe mâini.

Declarațiile lui Julie au ajuns în spațiul public, astfel că reprezentații hotelului s-au văzut nevoiți să vină cu precizări. Aceștia au spus că informațiile femeii nu sunt fondate și că în hotel nu a fost detectată Salmonella în ultimele 12 luni.

„Grupul Barceló are un protocol strict de igienă și siguranță alimentară, care include controale interne riguroase și audituri externe periodice efectuate de o companie independentă recunoscută în domeniul siguranței alimentare.

Acest sistem de control garantează respectarea normelor aplicabile și a standardelor stricte de calitate ale companiei. De asemenea, deținem certificate de la compania de audit extern care confirmă că nu s-a detectat Salmonella în hotel în ultimele 12 luni.”, a declarat un purtător de cuvânt al Barceló Hotel Group.

Vacanța cuplului a fost rezervată prin intermediul companiei Jet2. Momentan, reprezentanții agenției nu au făcut declarații, deoarece există un proces legal în desfășurare.

Femeia este devastată în urma pierderii soțului său

Julie și Leslie erau căsătoriți de aproape patru decenii, iar în ultimii ani și-au făcut un obicei din a călători împreună. Au crezut că vacanța în Spania va fi o altă amintire de pus la colecție, însă Julie a rămas văduvă.

, mai ales că totul s-a întâmplat brusc. Bărbatul nu avea probleme de sănătate și nici prin gând nu îi trecea că va sfârși tragic chiar în timpul concediului mult visat.

„Este aproape imposibil să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie ultimele luni și încercarea de a accepta moartea lui Leslie. Leslie a fost un soț și un tată iubitor și grijuliu. Era cel mai bun prieten al meu, iar viața fără el nu va mai fi niciodată la fel.

Încă îmi este greu să înțeleg cum am plecat împreună în vacanță, dar Leslie nu s-a mai întors acasă. Era stâlpul familiei noastre, omul la care toți apelam pentru ajutor și sfaturi.”, a spus Julie Green, potrivit .