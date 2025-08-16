Doi sportivi de la CS Farul Constanța, medalie de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică

La Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică din China, România a reușit performanța de a obține o medalie de bronz, în cadrul probei pe echipe. Doi dintre sportivii prezenți în lotul tricolorilor sunt legitimați la CS .

ADVERTISEMENT

Daniel Țavoc și Leonard Manta au pus umărul la bronzul cucerit de România în China

Daniel Țavoc și Leonard Manta, sportivi legitimați la CS , au făcut parte din lotul României la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică din China.

Cei doi au pus umărul la câștigarea medaliei de bronz în proba de grup. Gazda competiției a cucerit medalia de aur în cadrul acestei probe, în timp ce locul al doilea a fost ocupat de echipa Italiei.

ADVERTISEMENT

Claudia Ristea, Daniel Țavoc, Leonard Manta, Vlăduț Popa și Darius Branda s-au calificat în finala la grup, cu un total de 18.513 puncte, alături de delegația Chinei (19.815), Italia (19.215) și Ungaria (18.855).

România a ratat calificarea în finala de perechi mixte

Mara Dragomir și Mădălin Boldea au obținut 16.200 de puncte la perechi mixte, dar româncele au ratat șansa de a ajunge în ultimul act al competiției.

ADVERTISEMENT

Din staff-ul României face parte antrenoarea Mădălina Cioveie, preparatorul fizic Vlad Bucșa, arbitrele Alina Drăgan și Cristiana Spînu și Maria Fumea (șefa delegației).

ADVERTISEMENT

România va mai participa pe data de 16 august în cadrul probelor de Aerobic Dance și Trio. Calificările vor avea loc în prima parte a zilei, urmând ca seara să se dispute actele finale, anunță .