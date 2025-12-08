Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Doi titulari ai lui Dinamo intră în ultimele 6 luni de contract: „Avem strategia noastră”. Cum decurg negocierile

Ce se întâmplă cu titularii lui Dinamo intrați în ultimele luni de contract cu clubul. Anunțul conducerii despre negocierile purtate.
Mihai Dragomir
08.12.2025 | 14:45
Doi titulari ai lui Dinamo intra in ultimele 6 luni de contract Avem strategia noastra Cum decurg negocierile
EXCLUSIV FANATIK
Cine sunt titularii de la Dinamo cu care se negociază prelungirea contractului. Sursa Foto: Sport Pictures.
Dinamo are ambiții mari în acest sezon, dorind să prindă nu doar play-off-ul, ci chiar o clasare pe loc de cupe europene. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația titularilor ale căror contracte expiră în vara anului viitor.

Cine sunt titularii de la Dinamo cărora le expiră contractele

Dinamo are un lot cu care luptă să atingă performanțe și mai mari decât sezonul trecut, în care au ajuns după mult timp în play-off. Andrei Nicolescu a dezvăluit că Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, cel care a fost dezamăgit după remiza cu FCSB, și Georgi Milanov se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa.

„ Sunt câțiva jucători care își termină contractele în vară. Cu unii am început să negociem, cu alții e mai dificil. Boateng și Gnahore, dintre cei care sunt importanți, Milanov (n.r. – își termină contractele). Avem strategiile noastre!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

De ce depind negocierile dintre Dinamo și jucătorii titulari cărora le expiră contractele

Andrei Nicolescu a precizat și aspectele care cântăresc greu în negocierile purtate cu titularii echipei. Calificarea în ediția viitoare de cupele europene este un criteriu de care jucătorii țin seamă.

„Sunt grele negocierile. Sunt șanse realiste ca Boateng și Gnahore să rămână, dar asta depinde foarte mult de ce vom face în viitor. Trendul ascendent și potențialul calificării în cupele europene contează mult la negocieri”, a mai spus oficialul dinamovist la FANATIK SUPERLIGA.

Titularul lui Dinamo a spus ce îl poate face să rămână la echipă. Cum a comentat o posibilă mutare la FCSB

Eddy Gnahore chiar a vorbit despre situația sa contractuală la Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB. Mijlocașul defensiv în vârstă de 32 de ani nu concepe să meargă la rivala „roș-albastră”, dar are anumite condiții pentru a rămâne în „Ștefan cel Mare”.

„Mereu am spus că mă simt fericit aici, că sunt confortabil, e ca o familie. Aș fi foarte fericit să mai rămân, dar depinde de mai multe lucruri. Da, o calificare în cupele europene ar fi o motivație în plus. Cum am spus, nu depinde totul de mine. Dacă m-ar dori FCSB răspunsul meu ar fi nu. Sunt fericit la Dinamo”, spunea, printre altele, Eddy Gnahore înainte de FCSB – Dinamo.

