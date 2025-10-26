Sport

Doi titulari de la Metaloglobus au încurcat FCSB și Craiova, dar nu au luat probele în liga a patra din Spania! ”Au făcut plajă și au plecat cu 2.500 de euro!”. Exclusiv

Doi dintre titularii de la Metaloglobus au o poveste fantastică. Agentul Giovanni Becali a povestit ce li s-a întâmplat acestora când i-a dus în probe în liga a patra din Spania.
Traian Terzian
26.10.2025 | 17:47
Doi titulari de la Metaloglobus au incurcat FCSB si Craiova dar nu au luat probele in liga a patra din Spania Au facut plaja si au plecat cu 2500 de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Doi titulari de la Metaloglobus au fost în probe în liga a patra din Spania. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Nou promovată în SuperLiga, Metaloglobus a reușit două rezultate impresionante. A învins FCSB și a remizat cu Universitatea Craiova, iar doi dintre titularii lui Mihai Teja sunt jucători respinși în liga a patra din Spania.

Nu au avut loc în liga a patra din Spania, dar sunt titulari la Metaloglobus și scriu istorie

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali și-a amintit că doi dintre cei mai buni jucători de la Metaloglobus, George Caramălău și Dragoș Huiban, nu au avut loc la o echipă modestă din ligile inferioare din Spania.

ADVERTISEMENT

”Nimeni nu câștigă mai mult de 3.000 la echipa asta. Salariile sunt între 1.000 și 3.000 de euro, atât. Fundașul central Caramălău și atacantul Huiban, care e golgheterul lor, au fost cu mine în Marbella. I-am luat acum doi ani să-i duc la o echipă de lângă Marbella, la Estepona.

Pepe Hidalgo, care era președintele de la Salamanca pe timpuri, are echipă în divizia a patra acolo. Vrea să facă din Estepona o echipă… S-au antrenat 5 zile acolo, le-a dat câte 2.500 sau 3.000 de euro că a zis antrenorul că nu sunt buni.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

I-am spus acum: ‘Ăia doi care i-a avut acolo antrenorul tău și nu i-a ținut au băgat o echipă din Divizia B în Divizia A’. Și acum au bătut și campioana. Patru am dus atunci, s-au distrat la Estepona, plajă, frumos, cald, au luat și banii și au venit acasă”, a declarat Becali, la ”Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

Caramalău și Huiban, decisivi pentru Metaloglobus

George Caramălău și Dragoș Huiban sunt doi dintre jucătorii de bază ai lui Mihai Teja la Metaloglobus. Fundașul central a evoluat în 13 din cele 14 meciuri jucate în actualul sezon de SuperLiga, în timp ce atacantul nu a ratat niciun joc și a purtat și banderola de căpitan o dată.

Cu ei titulari, Metaloglobus a realizat o revenire spectaculoasă în runda precedentă și a învins campioana FCSB, scor 2-1, iar în etapa a 14-a scos un rezultat de egalitate cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

ADVERTISEMENT

Caramălău, în vârstă de 30 de ani, a fost integralist în ambele jocuri cu cele două forțe ale campionatului României, în timp ce veteranul Huiban (35 de ani), a fost de fiecare dată schimbat după minutul 70, dar și-a trecut în cont un gol cu FCSB.

Giovanni Becali, poveste uluitoare cu doi jucători de la Metaloglobus

Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe,...
Fanatik
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”....
Fanatik
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
Fază magică în Premier League! A marcat direct din corner și a avut...
Fanatik
Fază magică în Premier League! A marcat direct din corner și a avut o celebrare de zile mari. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul...
iamsport.ro
El e noul FENOMEN al SuperLigii! Șefii, în extaz: ”Nu mai există unul ca el în campionat!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!