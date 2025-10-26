Doi titulari de la Metaloglobus au încurcat FCSB și Craiova, dar nu au luat probele în liga a patra din Spania! ”Au făcut plajă și au plecat cu 2.500 de euro!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nou promovată în SuperLiga, Metaloglobus a reușit două rezultate impresionante. A învins FCSB și a remizat cu Universitatea Craiova, iar doi dintre titularii lui Mihai Teja sunt jucători respinși în liga a patra din Spania.

Nu au avut loc în liga a patra din Spania, dar sunt titulari la Metaloglobus și scriu istorie

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali și-a amintit că doi dintre cei mai buni jucători de la Metaloglobus, George Caramălău și Dragoș Huiban, nu au avut loc la o echipă modestă din ligile inferioare din Spania.

”Nimeni nu câștigă mai mult de 3.000 la echipa asta. Salariile sunt între 1.000 și 3.000 de euro, atât. Fundașul central Caramălău și atacantul Huiban, care e golgheterul lor, au fost cu mine în Marbella. I-am luat acum doi ani să-i duc la o echipă de lângă Marbella, la Estepona.

Pepe Hidalgo, care era președintele de la Salamanca pe timpuri, are echipă în divizia a patra acolo. Vrea să facă din Estepona o echipă… S-au antrenat 5 zile acolo, le-a dat câte 2.500 sau 3.000 de euro că a zis antrenorul că nu sunt buni.

I-am spus acum: ‘Ăia doi care i-a avut acolo antrenorul tău și nu i-a ținut au băgat o echipă din Divizia B în Divizia A’. Și acum au bătut și campioana. Patru am dus atunci, s-au distrat la Estepona, plajă, frumos, cald, au luat și banii și au venit acasă”, a declarat Becali, la .

Caramalău și Huiban, decisivi pentru Metaloglobus

George Caramălău și Dragoș Huiban sunt doi dintre jucătorii de bază ai lui Mihai Teja la Metaloglobus. Fundașul central a evoluat în 13 din cele 14 meciuri jucate în actualul sezon de SuperLiga, în timp ce atacantul nu a ratat niciun joc și a purtat și banderola de căpitan o dată.

Cu ei titulari, Metaloglobus a realizat o revenire spectaculoasă în runda precedentă și , iar în etapa a 14-a scos un .

Caramălău, în vârstă de 30 de ani, a fost integralist în ambele jocuri cu cele două forțe ale campionatului României, în timp ce veteranul Huiban (35 de ani), a fost de fiecare dată schimbat după minutul 70, dar și-a trecut în cont un gol cu FCSB.