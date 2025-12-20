Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai bun!”

Giovanni Becali a anunțat că doi jucători din echipa națională își vor schimba echipele de club. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica, Marian Popovici
20.12.2025 | 17:18
Giovanni Becali, detalii despre mutările a doi internaționali. Sursă foto: Colaj Fanatik
Giovanni Becali este cel mai cunoscut impresar de fotbaliști români. În prezent, agentul are în portofoliu mai mulți jucători de mare valoare, iar aceștia ar putea să-și schimbe echipele de club în cel mai scurt timp.

Mihăilă și Moruțan își schimbă echipa?! Anunțul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali, prezent la Super Gala FANATIK, a vorbit despre mutările pe care le pregătește pentru fotbaliștii din portofoliul său. Impresarul a mărturisit că se caută echipe atât pentru Mihăilă, cât și pentru Moruțan. Obiectivul? Ca fotbaliștii să ajungă la formații de top.

„(n.r. – Este posibilitatea ca Mihăilă să schimbe echipa?) După echipa națională a jucat la echipa club, în Cupă. A dat un gol și o pasă decisivă. S-a accidentat iar, sperăm să nu fie ceva grav. Dacă va continua bine în lunile rămase până în martie, s-ar putea să avem o ofertă dintr-o altă țară.

La Moruțan e aceeași situație. Încercăm să găsim alte echipe unde s-ar putea plia mai ușor și mai bine. Nu știu dacă din această iarnă, însă din vară e foarte probabil”, a declarat Giovanni Becali pentru FANATIK.

Ce spune Giovanni Becali despre barajul Turcia – România

România se va deplasa la Istanbul în luna martie a anului următor, adversarul „tricolorilor” din barajul de calificare la Mondial fiind Turcia. Duelul se anunță a fi unul extrem de dificil, gazdele fiind cunoscute pentru presiunea uriașă pe care o pun când joacă acasă.

Giovanni Becali a abordat acest subiect și a recunoscut că nu își dorea ca Turcia să fie adversara României. În schimb, impresarul mizează pe rezultatele obținute în trecut și speră că elevii lui Mircea Lucescu vor ieși victorioși.

„(n.r. – Cum se anunță barajul României?) Nu mi-am dorit să jucăm cu Turcia. Jucăm cu o echipă puternică la baraj, trebuie să trecem de Turcia! Noi am avut mereu rezultate cu Turcia, sper să avem și de această dată”, a mai spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali, detalii despre situațiile lui Moruțan și Mihăilă

