Doi vicecampioni olimpici, gest impresionant pentru tinerii care vor să scrie istorie în culorile României! „Cunosc foarte bine acest drum”

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Vicecampionii olimpici Ionela Cozmiuc (31 de ani) și Marius Cozmiuc (33 de ani) au fost prezenți la Campionatul Național pentru Juniori, unde au înmânat medalii tinerilor canotori care s-au clasat pe podium în cele 27 de probe. Ce au declarat cei doi mari sportivi, care s-au retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Vicecampionii olimpici Ionela și Marius Cozmiuc au înmânat medalii la Campionatul Național pentru Juniori

În week-end-ul 15-16 august s-a desfășurat la Baza Nautică Dorobanț din Iași Campionatul Național pentru Juniori, iar 228 de tineri canotori din toată țara s-au luptat pentru medalii. Sportivii care au reușit să se claseze pe podium au avut parte de o mare surpriză, deoarece și-au primit medaliile din partea unor vicecampioni olimpici.

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Este vorba despre , care au fost port-drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice desfășurate în 2024 la Paris. „Ne bucurăm că am putut fi aici și că am avut ocazia să îi premiem pe acești copii. Știm câtă muncă este în spatele unei medalii și cât de important este pentru un sportiv, mai ales la început de drum, să simtă că munca lui este apreciată”, a declarat Ionela Cozmiuc după evenimentul de la Iași.

„Și noi am participat la Campionatele Naționale când eram juniori și știm ce înseamnă emoțiile unei astfel de competiții. Le dorim să se bucure de fiecare concurs, să continue să muncească și să aibă încredere în ei. Fiecare competiție este o experiență din care pot învăța”, a adăugat Marius Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a câștigat medalia de argint la Paris, în proba de dublu vâsle feminin categorie ușoară, iar Marius Cozmiuc este vicecampion olimpic la Tokyo 2020, în proba de dublu rame masculin.

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Ce a declarat Elisabeta Lipă după Campionatul Național pentru Juniori

, a vorbit despre evenimentul care a avut loc la Iași. „Campionatul Național de Juniori Petrom este foarte important. E o competiție în care juniorii își pot vedea nivelul, pot câștiga experiență și pot învăța ce înseamnă să concurezi pentru un titlu național. Ne bucură faptul că avem 228 de sportivi înscriși la această ediție.

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În spatele acestor cifre sunt copii care muncesc zi de zi, antrenori care îi pregătesc și familii care îi susțin. Pentru noi este important să avem cât mai mulți juniori care practică acest sport și să le oferim, alături de Petrom, partener principal al Federației Române de Canotaj, condițiile necesare pentru a putea progresa.

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Mă bucur că Ionela și Marius au fost alături de ei și că au putut să îi premieze. Ei cunosc foarte bine acest drum, pentru că au trecut prin aceleași competiții atunci când erau juniori. Sper ca întâlnirea cu ei să fie un moment frumos pentru cei care au urcat pe podium și să îi motiveze pe toți cei care au participat să continue cu determinare”, a declarat aceasta.

Lista sportivilor care au devenit campioni naționali la Iași