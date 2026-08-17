Sport

Doi vicecampioni olimpici, gest impresionant pentru tinerii care vor să scrie istorie în culorile României! „Cunosc foarte bine acest drum”

Doi vicecampioni olimpici au fost prezenți la o competiție de juniori, unde au făcut un gest frumos pentru tinerii sportivi.
Bogdan Mariș
17.08.2026 | 17:12
Doi vicecampioni olimpici gest impresionant pentru tinerii care vor sa scrie istorie in culorile Romaniei Cunosc foarte bine acest drum
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Vicecampionii olimpici Ionela Cozmiuc (31 de ani) și Marius Cozmiuc (33 de ani) au fost prezenți la Campionatul Național pentru Juniori, unde au înmânat medalii tinerilor canotori care s-au clasat pe podium.
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Vicecampionii olimpici Ionela Cozmiuc (31 de ani) și Marius Cozmiuc (33 de ani) au fost prezenți la Campionatul Național pentru Juniori, unde au înmânat medalii tinerilor canotori care s-au clasat pe podium în cele 27 de probe. Ce au declarat cei doi mari sportivi, care s-au retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Vicecampionii olimpici Ionela și Marius Cozmiuc au înmânat medalii la Campionatul Național pentru Juniori

În week-end-ul 15-16 august s-a desfășurat la Baza Nautică Dorobanț din Iași Campionatul Național pentru Juniori, iar 228 de tineri canotori din toată țara s-au luptat pentru medalii. Sportivii care au reușit să se claseze pe podium au avut parte de o mare surpriză, deoarece și-au primit medaliile din partea unor vicecampioni olimpici.

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Este vorba despre soții Ionela și Marius Cozmiuc, care au fost port-drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice desfășurate în 2024 la Paris. „Ne bucurăm că am putut fi aici și că am avut ocazia să îi premiem pe acești copii. Știm câtă muncă este în spatele unei medalii și cât de important este pentru un sportiv, mai ales la început de drum, să simtă că munca lui este apreciată”, a declarat Ionela Cozmiuc după evenimentul de la Iași.

„Și noi am participat la Campionatele Naționale când eram juniori și știm ce înseamnă emoțiile unei astfel de competiții. Le dorim să se bucure de fiecare concurs, să continue să muncească și să aibă încredere în ei. Fiecare competiție este o experiență din care pot învăța”, a adăugat Marius Cozmiuc. Ionela Cozmiuc a câștigat medalia de argint la Paris, în proba de dublu vâsle feminin categorie ușoară, iar Marius Cozmiuc este vicecampion olimpic la Tokyo 2020, în proba de dublu rame masculin.

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Ce a declarat Elisabeta Lipă după Campionatul Național pentru Juniori

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a vorbit despre evenimentul care a avut loc la Iași. „Campionatul Național de Juniori Petrom este foarte important. E o competiție în care juniorii își pot vedea nivelul, pot câștiga experiență și pot învăța ce înseamnă să concurezi pentru un titlu național. Ne bucură faptul că avem 228 de sportivi înscriși la această ediție.

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În spatele acestor cifre sunt copii care muncesc zi de zi, antrenori care îi pregătesc și familii care îi susțin. Pentru noi este important să avem cât mai mulți juniori care practică acest sport și să le oferim, alături de Petrom, partener principal al Federației Române de Canotaj, condițiile necesare pentru a putea progresa.

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Mă bucur că Ionela și Marius au fost alături de ei și că au putut să îi premieze. Ei cunosc foarte bine acest drum, pentru că au trecut prin aceleași competiții atunci când erau juniori. Sper ca întâlnirea cu ei să fie un moment frumos pentru cei care au urcat pe podium și să îi motiveze pe toți cei care au participat să continue cu determinare”, a declarat aceasta.

Lista sportivilor care au devenit campioni naționali la Iași

  • JIIF 4x – CSM Suceava: Grasu Perla Elena, Trisciu Sonia-Maria, Costiea Valentina-Gabriela, Mironescu Maria-Teodora
  • JIIF 2- – CSS Orșova: Diaconita Maria Ilinca, Danci Nicoleta Simona
  • JIF 1x CU – CSS Bega Timișoara: Szeidert-Subert Antoneta-Helen
  • JIIM 4x – CSM Suceava: Break Teofan, Bobric Albert-Adrian, Bobric Giovani, Popa Ionut-Valentin
  • JIIM 2x – CS Ceahlăul Piatra Neamț: Dragan Ionut, Miler David Andrei
  • JIIM 1x – CSM Drobeta Tr. Severin: Macovei Ianis Stefan
  • JIIIF 2x – CSS Orșova: Toma Sabrina Maria, Ivorciuc Veronica
  • JIIIF 1x – CSS Orșova: Timis Oana Larisa
  • JIF 4x – CSM Iași: Cristescu Ioana Gabriela, Dumitrascu Andreea-Mariuca, Stejar Francesca Iulia, Maximciuc Daria-Elena
  • JIF 2x – CS Ceahlăul Piatra Neamț: Vasilica Denisa Mihaela, Bita Sonia Teodora
  • JIF 1x – CSS Orșova: Morari Andreea Anuta
  • JIM 4- – CSS Orșova: Delacroix Tristan Pierre, Nicolaica Eduard, Raileanu Sebastian Ionut, Mihali Marian Alexandru
  • JIM 2- – CS Dinamo București: Enescu Radu-Andrei, Mitrea Andrei George
  • JIIF 4x – CSS Orșova: Trifoi Maria Iulia, Filip Anastasia Claudia, Diaconita Maria Ilinca, Hutuleac Agnes Maria
  • JIIF 2x – CSM Suceava: Abutnaritei Florina-Denisa, Costiea Valentina-Gabriela
  • JIIF 1x – CSS Orșova: Danci Nicoleta Simona
  • JIM 4+ – CS Mureșul Tg. Mureș: Titiu Alexandru Catalin, Chirilean Gabriel Dorin, Belea Matei, Muresan Alexandru Daniel, Suciu Matei Valentin
  • JIIM 1x – CSM Drobeta Tr. Severin: Boran Andrei-Cristian
  • JIIM 2x – CSS Orșova: Ungur Nicolas, Vijilia Ionut Laurentiu
  • JIIM 2- – CSS Orșova: Ignat Bogdan Petrisor, Arvai Dominik Zoltan
  • JIIM 4- – CSM Suceava: Bobric Giovani, Break Teofan, Popa Ionut-Valentin, Bobric Albert-Adrian
  • JIM 1x CU – CSM Călărași (2): Stan Adrian-Eduard
  • JIF 4- – CSM Iași: Stejar Francesca Iulia, Dumitrascu Andreea-Mariuca, Cristescu Ioana Gabriela, Maximciuc Daria-Elena
  • JIF 2- – CSS Orșova: Morari Andreea Anuta, Bumbac Maya Renata
  • JIM 4x – CSM Suceava: Marin Razvan Ioan, David Andrei, Lupu Sebastian Constantin, Tricolici Constantin
  • JIM 2x – CS Ceahlăul Piatra Neamț: Paraschiv Ionut Bogdan, Stamboola Ilie
  • JIM 1x – CS Dinamo București: Enescu Radu-Andrei
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