Doina Levintza, în lacrimi la expoziția-eveniment dedicata carierei sale: „N-am avut liniște un an”

Până pe 28 aprilie, pasionații de modă vor putea vizita în București expoziția Stilul Doina Levintza. Creatoarea de modă este prima din Europa de Est care şi-a prezentat colecțiile la New York Fashion Week. Într-un interviu acordat în emisiunea Vorbește lumea, aceasta a dezvăluit cât a durat să organizeze evenimentul.

Doina Levintza, cu ochii în lacrimi la expoziția-eveniment dedicată carierei sale. A lucrat la ea timp de un an

Doina Levintza are 82 de ani și se poate mândri cu peste 100 de prezentări la cele mai festivaluri de modă din Paris, Washington, Londra și multe alte orașe mari.s

O parte din creațiile care au făcut înconjurul lumii vor putea fi admirate în cadrul , organizată în București. Designerul a muncit timp de un an pentru a vedea evenimentul finalizat și mărturisește că nu știa dacă va reuși.

Emoționată de cuvintele pe care apropiații le-au spus despre ea la deschiderea expoziției, dar și pentru că și-a văzut visul îndeplinit, Doina Levintza a mărturisit că timp de două luni a fost zilnic la Hanul Gârboveni, acolo unde sunt expuse creațiile.

„Sunt bucuroasă că am ce arăta. Acum am aranjat-o, dar s-a întâmplat de mult. Am lucrat vreun an de zile pentru asta, că tot nu aveam ce să lucrez.

Și acum au venit toate peste mine, și film și televiziune și teatru. De asta sunt puțin mai depășită ca stare, am stat așa într-o alertă”, a mărturisit Doina Levintza.

„N-am avut liniște un an de zile”

Dificil i-a fost creatoarei de modă și să aleagă doar 50 de costume din toate cele pe care le-a creat de-a lungul carierei sale.

„N-am avut liniște un an de zile că n-am știut cum o să fac eu din toate creațiile mele și am zis că asta e imposibil și nu cred că am putere să fac așa ceva. Dar până la urmă, prin perioada de muncă titanică pe care am făcut-o…

Cred că am pus doar o părticică din ce am făcut eu. Îmi pare rău, că parcă voiam tot timpul să arăt tot ce am făcut, mai ales că sunt la vârsta asta”, a adăugat .