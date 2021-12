Cine este și cum arată Doina Maximilian, fiica adoptivă a Stelei Popescu. Cu ce se ocupă aceasta

Doina Maximilian este fiica adoptivă a regretatei Stela Popescu. Actrița nu a putut avea copii, așa că a decis să o adopte pe nepoata soțului ei atunci când aceasta avea 16 ani.

Stela Popescu și-a dorit foarte mult să devină mamă, așa că aceasta a fost cea mai bună soluție pentru ea. Relația dintre cele două era una foarte bună.

De altfel, este cea care a găsit-o pe actriță fără suflare, în apartamentul ei.

Cum arată Doina Maximilian, fiica adoptivă a Stelei Popescu

„De la 16 ani am luat o nepoată de-a soțului meu și am crescut-o. Acum are 60 de ani. Deci eu am avut copil toată viața”, spunea Stela Popescu la Xtra Night Show, cu ceva timp înainte să-și piardă viața.

se înțelegea foarte bine cu Doina Maximilian. Aceasta din urmă a mărturisit că a visat-o pe mama ei și că are momente în care îi simte prezența.

Doina Maximilian regretă că nu a petrecut mai mult timp cu îndrăgita actriță, care a iubit-o foarte mult și care a ajutat-o să ajungă departe, notează .

În vârstă de 66 de ani, Doina Maximilian este profesoară la Academia de Regie și Film din București.

A fost căsătorită cu actorul Radu Gheorghe, iar cei doi au împreună o fiică, Stanca, în vârstă de 32 de ani. Stanca are și un fiu de cinci ani, strănepotul Stelei Popescu, pe care actrița îl iubea foarte mult.

Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din România

Stela Popescu s-a stins din viață la data de 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani, cu doar o lună înainte să împlinească 82 de ani. Cauza decesului a fost un accident vascular cerebral. Medicii au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic.

Actrița a fost înmormântată cu onoruri militare la cimitirul Mănăstirii Cernica, alături de soțul ei, Puiu Maximilian, decedat în 1998.

Stela Popescu s-a născut într-o familie modestă de învățători la Orhei, în Republica Moldova. După ce tatăl ei a fost deportat în Siberia, ea și mama ei au venit în România pentru a se refugia.

Datorită talentului său, Stela Popescu a fost una dintre cele mai apreciate actrițe din România și a jucat în zeci de piese de teatru și filme de-a lungul celor aproape șase decenii de activitate.