Doina Teodoru, secretele relaţiei cu Cătălin Scărlătescu: „Scopul meu nu e să mă mărit”

Doina Teodoru, femeia care e în relație cu celebrul Cătălin Scărlătescu este actriţă, câştigătoarea iUmor, concurentă America Express. Pentru bucătar însă este acea femeie fabuloasă şi incredibilă, care spune el, a intrat în viaţa lui ca o cometă.

Doina Teodoru, secrete din relația cu chef Cătălin Scărlătescu

Actriţa Doina Teodou, cea care joacă rolul în viaţa reală dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK dacă i-a fost sau nu teamă să intre într-o relaţie cu celebrul chef.

ADVERTISEMENT

că nu s-a lăsat prea uşor cucerită. Celebrul chef, odinioară burlac convins, a fost nevoit să-şi joace până şi ultima carte, a bucătăriei. Abia apoi a aflat că, pentru ea, dragostea chiar nu trece prin stomac.

Aflăm de la tânăra actriţă ce are ea, iar altele n-au avut şi cum a reuşit să-l transforme pe Cătălin din cuceritor, în cucerit. A reuşit să-l şocheze încă de la prima întâlnire, ba mai mult, l-a şi pus în mare dificultate.

ADVERTISEMENT

Cu o reputaţie de mare iubăreţ şi cu o diferenţă de ani de 17 ani, Doinei Teodoru i-a trebuit puţin curaj, dar a riscat. La fel cum au riscat, încă din primul an de relaţie, să plece împreună, în aventura vieţii lor.

Doina Teodoru recunoaşte că America Express a fost un test pentru relaţia cu bucătarul Cătălin Scărlătescu. Ea ne povesteşte ce li s-a părut cel mai greu în competiţie, dar şi cum au depăşit momentele tensionate dintre ei.

ADVERTISEMENT

Un an şi jumătate i-a luat Doinei Teodoru să-şi convingă mama s-o lase să dea la actorie

Cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru actorie şi care a fost momentul în care ţi-ai dat seama că vrei să faci din asta o carieră?

– Ţin minte doar că m-am hotărât pe la 13 ani să fac asta, iar fenomenul declanşator a fost un spectacol pe care l-am văzut. Eram în clasa a VI-a când a venit un spectacol din Bucureşti. Era „Fluturii sunt liberi” şi mi-a plăcut teribil.

ADVERTISEMENT

Am trecut prin toate stările, am plecat de acolo pe norişori, nu am înţeles exact ce s-a întâmplat cu mine, dar mi-a plăcut foarte mult. Mi-am dat seama că asta mi-aş dori să fac şi eu în viaţă. Să pot să transform oamenii la fel cum am fost şi eu transformată atunci ca spectator. Să-i fac să simtă nişte emoţii de care ei fug în viaţa de zi cu zi. Mi se pare că actorul este un vindecător de suflete din punctul meu de vedere.

ADVERTISEMENT

De atunci, am început să studiez foarte mult. La liceu am vrut să dau la actorie, dar mama m-a păcălit, nu mi-a spus că nu este de acord. Mi-a spus că dacă nu voi intra la primele trei licee pe care le aveam pe listă sigur că pot să dau la actorie.

Doina Teodoru: ”M-a păcălit mama”

Evident că am intrat la toate şi uite aşa m-a păcălit mama. Am stat un an şi jumătate la mate-info bilingv engleză unde nu mă trăgea aţa aşa de tare, nu simţeam să fac asta. După un an şi jumătate am reuşit să o conving pe mama să mă lase să mă transfer la actorie. A trebuit să învăţ în foarte puţin timp materia lor pe un an şi jumătate, a fost foarte mult de învăţat, dar uite ce face dorinţa şi pasiunea dintr-un om pentru că le-am dus la capăt foarte bine într-un timp foarte scurt.

Aşa am reuşit să mă transfer la actorie, unde am avut un profesor foarte bun, un actor extraordinar de talentat, Lucian Pînzaru. De altfel am fost şi ultima generaţie care am lucrat cu el, care m-a ambiţionat foarte mult. M-a motivat foarte mult pentru că îmi spunea că eu sunt deşteaptă, dar nu am neapărat material de actriţă şi că nu emoţionez. M-a chinuit foarte tare chestia asta, ţin minte că nu reuşeam să dorm nopţile, dar eu reacţionez ok la astfel de stimuli şi sunt foarte ambiţioasă.

Doina Teodoru, de la actriţă de teatru, la câştigătoarea iUmor

Cum ţi-a schimbat viaţa apariţia la iUmor şi faptul că ai câştigat marele premiu?

– Nu pot să spun că mi-a schimbat viaţa, am avut spectacole în continuare cum aveam şi înainte, în schimb, un mare câştig a fost că l-am cunoscut pe Mihai Bendeac şi am intrat în echipa lui. Am avut ocazia să mă joc cu personaje, să fac compoziţii de film şi aşa mi-am dat seamă că mă atrage foarte mult zona asta.

Deşi înainte spuneam că sunt pe viaţă actriţă de teatru, brusc am descoperit si zona asta care mi-a plăcut enorm şi ăsta a fost un mare câştig. De altfel, după ce am câştigat iUmor cei din echipă au continuat să mă invite ca şi special guest. Am făcut din nou compoziţii de personaje, la fel, mi-a plăcut foarte tare şi o fac în continuare cu drag.

Ne poţi spune ce ai făcut cu banii câştigaţi?

– Păi ce poţi să faci cu banii… îi cheltui (n. red., râde). Marea majoritate a banilor pe care eu îi fac, îi dau pe călătorii, îmi place să călătoresc, să văd cât mai multe ţări, civilizaţii, culturi.

Cum a intrat Doina Teodoru în relație cu vedeta Cătălin Scărlătescu

Cum se îmbină scena cu bucătăria? Povesteşte-ne puţin cum v-aţi cunoscut tu şi Cătălin?

– Ne-am cunoscut în Vama Veche, iar speculaţiile despre o aşa zisă relaţie au pornit după ce am făcut o fotografie împreună la petrecerea unei prietene comune. Pe atunci nu exista nimic între noi, doar ne cunoscusem. Relaţia s-a întâmplat mai târziu, că nu este atât de uşor, gata, faci o poză şi suntem împreună. Atunci în Vama Veche, doar am făcut cunoştinţă şi nişte glume la care am râs amândoi, de genul „Bună, eu sunt Cătălin, eu sunt Doina. Eu sunt actriţă! Eu sunt bucătar! Foarte tare, chiar ştii să găteşti?”.

Înainte de acel moment, când v-aţi cunoscut în Vama Veche, știai ceva despre el, urmăreai Chefi la cuţite?

– Nu urmăream Chefi la cuţite. Întâmplarea face ca eu, de când m-am mutat cu chirie prin Bucureşti, să nu am televizor şi atunci nu eram la curent cu mondenităţi. Da, ştiam de existenţa acestei emisiuni, că e un show culinar, ştiam că sunt trei chefi. Nu era de domeniul meu de interes, nu m-ar fi interesat pe mine aşa ceva.

Temerile de la începutul relaţiei Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu: „Nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ”

Ţi-a fost teamă să începi o relaţie cu el?

– Auzisem că îi place foarte mult să se distreze, tututor ne place să ne distrăm. Dar parcă nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ, dar m-a convins. Mi s-a părut că îşi doreşte şi el foarte mult o relaţie serioasă şi atunci am zis să-i dau o şansă pentru că şi eu l-am plăcut. Este un om foarte fain, e foarte şarmant, e greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă.

A durat mult până să îţi dai seama că şi el este implicat și că relaţia voastră poate fi de viitor?

– A durat ceva, ne-am tatonat un pic înainte.

Cum a fost prima întâlnire?

– M-a invitat la el la „fabrică”, pe terenul lui (n.red. râde), să-mi arate ce face acolo, să-mi dea să gust diverse chestii. A fost un mare şoc pentru el că eu nu mănânc carne. O lungă perioadă de timp s-a făcut că nu înţelege că nu mănânc carne şi tot insista să gust.

Scărlătescu, pus în dificultate de Doina la prima întâlnire

Îţi mai aminteşti ce ţi-a gătit prima dată?

-Prima oară mi-a gătit un peşte, am gustat, foarte bun într-adevăr, excelent. Citisem eu că al a zis că în apropiere de sexul opus, dacă simte că nu are nicio şansă, apelează la gătit şi cu mine a pornit cu asta direct, deci cred că a fost pus în dificultate.

Vine Cătălin la spectacolele tale? Ai mai multe emoţii când ştii că este şi el în public?

– Da, vine! Chiar acum câteva săptămâni am avut o premieră şi a venit. Eu am emoţii oricum ar fi, că e el în public, că nu e, eu am emoţii, mi se par foarte importante emoţiile în meseria mea.

Spunea Cătălin într-un interviu „a apărut această fabuloasă şi incredibilă femeie în viaţa mea, ca o cometă”. Nu orice femeie primeşte aşa complimente. Cum crezi tu că l-ai cucerit?

– Pur şi simplu am fost eu şi cred că asta l-a dezarmat pe el, cred că e obişnuit cu oameni care încearcă să fie ceea ce nu sunt.

Cât timp petrec împreună şi ce activităţi comune au

Amândoi vă petreceţi vieţile pe scenă, tu pe scena teatrului, el pe scena bucătăriei. Când coborâţi, fiecare de pe scena lui, vă mai rămâne timp şi pentru voi? Şi ce alegeţi să faceţi cu el?

– Nu avem foarte mult timp liber niciunul din noi. Atunci când reuşim să prindem o zi, două, ne vedem cu prietenii noştri, mai fugim pe undeva pentru că şi lui îi place mult să călătorească. Mai nou mergem în Deltă să dăm la peşte pentru că vara trecută mi-am descoperit o pasiune şi facem şi asta, deci avem o activitate în comun, cam asta, ca orice cuplu normal.

Acasă la voi cine găteşte mai des?

– Acasă nu găteşte nimeni, pentru că nu avem timp. Eu, în ultima perioadă, nici peşte n-am mai mâncat deloc, am dat-o doar pe fructe şi legume, deci în frigider găseşti doar morcovi, castraveţi şi fructe, iar Cătălin acum este prins cu filmările şi mănâncă acolo.

Cum a convins-o Scărlătescu pe Doina să se mute cu el

„Ia-ţi, dragă, pisica şi vino-ncoace”… îţi sună cunoscută această frază? Ce contribuţie a avut Kiwi, pisica ta, la mutatul voastră împreună?

– Da (n.red. râde). El şi-a dorit să ne mutăm împreună destul de repede, lucru pe care am încercat să-l amân un pic ca să ne cunoaştem mai bine înainte să facem aceste pas pentru că este un pas important la urma urmei. Da, se întâmpla să stăm câte două zile şi îţi dai seama că nu puteam să-mi las pisica singură, e un suflet, e animalul meu de companie, e sufleţelul meu. Tot timpul îi spuneam „hai că trebuie să mai trec şi pe la pisică”, deci nu avea şi el 24 de ore legate cu mine şi îşi dorea foarte tare.

Cum e Cătălin în spatele camerei, văzut prin ochii femeii iubite?

– Ce pot să spun e că aceste Cătălin pe care îl vedeţi la televizor este acelaşi cu cel de acasă. Tocmai de aceea, cred că este foarte iubit de public, pentru că el este aşa cum este, nu îl interesează de părerea celor din jur.

Ce spune Doina Teodoru despre relația cu chef Cătălin Scărlătescu și diferenţa mare de vârstă

Se simte sau s-a simţit vreodată diferenţa de vârstă dintre voi?

– Uneori se simte diferenţa de vârstă, se simte diferenţa de mentalitate, diferenţa de generaţie. E normal, sunt totuşi 17 ani diferenţă între noi, dar nu înseamnă că asta poate sta în calea unei relaţii. Dacă îţi doreşti să fii cu cineva, eşti cu acel cineva. Poţi să fii şi cu cineva de vârsta ta şi tot să ajungi la discuţii că nu eşti de acord cu ceva sau altceva. Venind din medii diferite, este normal să nu fii de acord cu tot ce spune partenerul tău.

Doina Teodoru şi Chef Scărlătescu, dezvăluiri de culise din America Express

Aţi plecat împreună în aventura vieţii. Ce ţi s-a părut cel mai dificil în competiţia America Express?

– Cel mai dificil a fost faptul că am fost împreună. Este o emisiune extraordinară, mie mi-a plăcut foarte mult, este o experienţă unică. În acelaşi timp, decizia de a merge cu partenerul tău de viaţă, este una nu tocmai uşor de făcut. Una este să mergi cu prietenul cel mai bun, cu un amic, cu verişorul şi alta e să mergi cu partenerul de viaţă. Iar noi, în momentul în care am luat decizia să mergem împreună în această emisiune, eram în primul nostru an de relaţie. Încă eram în perioada în care ne cunoşteam. Emisiunea asta ne-a făcut să accelerăm evoluţia nostră ca şi cuplu.

Consideri că a fost pentru voi un test al relaţiei?

– Poate fi considerat şi un test, într-adevăr. Evident că ne-am cunoscut mai bine, ne-am cunoscut în nişte situaţii în care, probabil, am fi ajuns în mai mult timp decât acolo, în situaţii de stres, e greu.

E greu să te cerţi cu partenerul şi să ştii că te vede o ţară întreagă?

– Nu-ţi mai pui problema, dacă există un conflict, încerci să comunici şi să-l rezolvi, aşa cum e şi normal.

Ai repeta experienţa America Express?

– Oricând, mi-a plăcut enorm, cred că aş putea să fac asta încontinuu. Este o doză de adrenalină cu care te obişnuieşti şi pe care o tot vrei, devii cumva dependent de adrenalina aceea. Ţin minte că după ce s-a terminat emisiunea, în următoarea zi, ne durea corpul pe amandoi, dacă ne atingeai, ne dureau şi vârfurile degetelor şi asta pentru că nu ne mai luam doza de adrenalină.

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, despre căsătorie şi copii

Aţi avut în concurs o probă în care fiecare s-a căsătorit cu alt partener, iar Cătălin a spus că nu i-a plăcut experienţa nici măcar în glumă, cu atât mai mult, n-ar repeta-o în serios. Te-a deranjat?

– Scopul meu nu este să mă mărit (n.red. râde). Am foarte multe lucruri mai importante decât un act de făcut. Ştiu că sunt femei care consideră că este o mare realizare să te măriţi, să fii la casa ta şi să ai câţiva copii. Eu nu consider asta ca fiind o realizare, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, la fel de bine. Important este să fii fericit lângă omul de lângă tine. Important e să vrei să fii cu omul de lângă tine, nu să ai un act. Un act nu-ţi garantează succesul în viaţă din niciun punct de vedere.

Dar îţi doreşti copii?

– Da, cred că o să fac un copil la un moment dat, de ce nu? Dar repet, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, nu. Nu toate femeile trebuie să facă copii, suntem foarte mulţi pe planeta asta.

Doina şi Cătălin, mari amatori de călătorii. Unde şi-au programat următoarea vacanţă

Ştiu că vă leagă şi pasiunea pentru călătorii. Aveţi următoarea vacanţă planificată?

– Trebuia să mergem în Grecia împreună, dar eu o să încep nişte filmări şi nu mai pot merge cu el. Eu o să merg în Italia cu fetele într-o scurtă vacanţă, dar comună abia prin luna iulie o să mai pot să-mi iau eu vacanţă.

Timpul acesta petrecut separat, fiecare cu altă activitate, crezi că ajută o relaţie sau dimpotrivă?

– Mi se pare foarte sănătos să nu faci totul cu partenerul tău. Să nu ai numai prieteni comuni, să nu ai numai interese comune, să nu împărţiţi toate lucrurile şi toate firimiturile. Mi se pare foarte important să fim persoane individuale, să nu fim una şi aceeaşi persoană. Din punctul meu de vedere este foarte sănătos să fie aşa şi aşa îmi doresc de la o relaţie. Și se întâmplă asta și cu Cătălin, iar asta mă bucură foarte mult.

Referitor la cariera ta, ai vreun ţel pe care ţi l-ai propus în viitorul apropiat?

– Îmi doresc să muncesc, îmi doresc să evoluez în cariera mea. Vreau să mă întâlnesc cu personaje noi, palpitante, interesante, care să mă facă şi pe mine să mă cunosc mai bine. Nu sunt genul de persoană care să spună anul ăsta vreau să fac cinci filme şi să scot nu ştiu câte premiere. Vreau să-mi practic meseria cum am făcut-o şi până acum şi să mă bucur de ea cum am făcut şi până acum. Pentru mine, meseria mea e o bucurie. Din fericire este şi pasiunea mea şi atunci nu pot să spun neapărat că muncesc, fac ceea ce îmi place şi vreau să fac în continuare.