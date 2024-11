Doinița Oancea, experiență stranie trăită la salonul de tatuaje. „El m-a ales pe mine, nu eu pe el”. Foto exclusiv

Doinița Oancea a avut parte de o întâmplare pe cât de stranie, pe atât de amuzantă, miercuri, în salonul său de tatuaje din București. Artista a organizat o extragere în direct, cu scopul de a alege un simbol pe care să-l tatueze pe corp, precum și zona unde îi va fi imprimat în piele desenul permanent.

Doinița Oancea a tras la sorți tatuajul, apoi l-a imprimat pe propriul corp

Pentru tragerea la sorți, Doinița Oancea a pregătit mai multe bilete împărțite în patru categorii: stil de lucru, artistul tatuator, zona corpului și aspectul semnului.

ADVERTISEMENT

Ea și amestecate într-un bol, unul câte unul pentru fiecare categorie. “Am avut acest curaj nebun. La final, acest tatuaj m-a ales el pe mine, nu eu pe el. Treaba asta cu tatuajul a fost o provocare pe care am primit-o și acceptat-o și am dus-o la un alt nivel la mine în salon. Toată nebunia cu tragerea la sorți a avut loc live.

Eu nu știam ce desen îmi va pica și nici în ce zonă a corpului îl voi purta. Așa că oamenii mi-am propus câteva idei de tatuaje, iar eu, evident, le-am acceptat pe cele care mi se potriveau. Adică în bol existau doar simboluri care au legătură cu mine personal.

ADVERTISEMENT

În plus, mă putea tatua oricare dintre tatuatorii din salon. Nici unde anume va fi realizat tatuajul nu știam exact, dar, bineînțeles, stabilisem ca zonele să fie ascunse pentru că nu pot avea, cel puțin deocamdată, tatuaje la vedere. Și am făcut toată nebunia asta live, am arătat câtă încredere am în oamenii de la salonul Alta Arta”, a declarat Doinița Oancea în exclusivitate pentru FANATIK.

Doinița Oancea: ”Bilețelul a sărit singur din bol”

În mod straniu și total neașteptat, în momentul în care amesteca hârtiile în bol și urma să aleagă desenul reprezentativ, unul dintre bilețele s-a ales singur. Este vorba despre o clachetă, dispozitivul folosit în cinematografie pentru a numerota secvențele filmate.

ADVERTISEMENT

“Bilețelul cu clachetă a sărit singur din bol, efectiv. Nici măcar nu am pus mâna pe el, a sărit singur! A fost șoc! Știam că simbolul acesta exista printre bilețele, dar cred că șocul cel mare a fost modul cum s-a întâmplat totul, cum se vede în materialul video. Îmi doream foarte mult să extrag, până la urmă de asta făcusem bilețelele ca să bag mâna printre ele și să aleg unul. Dar el s-a ales singur. El m-a ales pe mine, nu eu pe el! Se pare că drumul meu în viață este acesta și o să fie pentru totdeauna”, a adăugat Doinița Oancea.

Clacheta de film este al Doiniței Oancea, actrița care a interpretat personajul Gabi în serialul românesc “Lia – Soția soțului meu”, difuzat de Antena 1. Tatuajul a fost realizat pe coasta stângă, de tatuatorul The Master Vlad.

ADVERTISEMENT

Doinița Oancea și-a deschis salonul de tattoo, micropigmentare și tratamentele de înfrumusețare la începutul acestui an, numeroase vedete, printre care și Zanni, se numără printre clienții săi.