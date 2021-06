Doinița Oancea, în sezonul al treilea Survivor România? Marea teamă a actriței nu este foamea sau traseul: „Am țipat”

Doinița Oancea a fost prezentă la Teo Show, unde a vorbit despre prietenia ei cu Majda Aboulumosha, dar și despre posibilitatea de a participa la Survivor România.

Bursucu i-a transmis actriței care s-a remarcat în urmă cu câțiva ani în telenovelele de la Acasă TV că producătorii s-au gândit la ea pentru cel de-al treilea sezon.

Doinița nu a dat un răspuns hotărât, însă a spus că marea ei teamă ar fi să vadă șobolani. Vedeta are o fobie pentru șobolani, motiv pentru care cel mai probabil va refuza oferta celor de la Kanal D.

Doinița Oancea, la Survivor România 3? Care ar fi cea mai mare teamă în competiție

Timpul însă poate să o răzgândească pe Doinița, mai ales că acum știe la ce trebuie să se aștepte, căci prietena ei, Majda, a trăit deja această experiență.

Doinița o admiră pe prietena ei pentru curajul de care a dat dovadă participând în acest reality-show. Majda a spus că Doiniței nu i-a venit să creadă când a aflat că s-a dus la Survivor.

„Hai să nu dezvoltăm. O să fac și aia, și aia. Dar numai gândul că o să întâlnesc o chestie din aia gri cu coadă, e gata. Nici nu vreau să îi spun numele”, a povestit Doinița Oancea despre fobia ei și participarea la Survivor România 3.

Doinița a spus că nu știe de unde are această teamă de rozătoare. A spus că nu suportă nici șoriceii și hamsterii. Și-a amintit că la un moment dat a văzut un șobolan prin București, iar de atunci și-a dat seama că frica aceasta este prea mare să o poată gestiona.

„Am văzut o viețuitoare, am tras de volan și am țipat”

„Probabil ceva din copilărie… M-oi fi întâlnit cu unul. O dată eram pe Moșilor, am văzut o viețuitoare, am tras de volan și am țipat”, a explicat frumoasa actriță.

Cât despre prietenia dintre cele două, cea mai curajoasă când vine vorba de aventuri extreme este Majda. Fosta concurentă de la Survivor România o încurajează de multe ori pe Doinița să își învingă temerile și spune că de multe ori are senzația că este mama ei, deși e mai mică la vârstă.

„Am învățat să vadă partea plină a paharului. Chiar dacă este mai mare, am senzația că am fost mama ei într-o altă viață. M-am simțit așa că trebuie să am o protecție”, a mărturisit la