Doinița Oancea, pregătită să îmbrace rochia de mireasă? Actrița dezvăluie cum arată bărbatul ideal pentru ea. Exclusiv

Nu știm dacă Doinița Oancea se pregătește să fie mireasă curând sau nu, însă cert este că bărbatul cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, de ceva timp, este fix ceea ce și-a dorit. Îndrăgita actriță spune că bărbatul ideal pentru ea arată ca cel care este acum în viața ei.

Doinița Oancea este discretă în ceea ce privește viața personală și încearcă să o țină departe de lumina reflectoarelor. Actrița iubește și este iubită și spune că bărbatul care îi este acum alături este perfect pentru ea. Cei doi se înțeleg de minune și trăiesc o dragoste ca în povești. În interviul exclusiv pentru FANATIK, vedeta ne-a vorbit despre familie, carieră, proiecte și iubire.

Doinița, cum a fost vara, care tocmai s-a încheiat, pentru tine? Ai muncit sau te-ai distrat? Vacanțe?

O vară cu muncă și mare! până acum. Dar pentru că și muncesc nu pot să spun neapărat că mi-am încărcat bateriile (râde – n.r.).

Toamna se numără bobocii, cum s-ar spune. Tu ai început să numeri elevii la școala de actorie?

Daaa… așa e! Și eu număr bobocii. Pe 14 septembrie s-au deschis grupele noi și am deschis lista de înscrieri. Pentru că eu sunt cea care predau și lucrez cu copiii, locurile sunt limitate. Nu pot lucra cu câte o sută de copii pentru că la acest moment sunt angrenată și în alte proiecte. De aceea, în acest moment, cursurile le susțin doar sâmbăta.

Fiecare grupă (care e structurată pe vârste apropiate, de exemplu 9-11 ani și are maxim 15 cursanți) are în fiecare sâmbătă, câte o ședință de 2 ore. Cursul durează 8 luni, e structurat pe 2 module, iar la final se face un scurtmetraj.

Apropo, cum sunt copiii? Talentați? Cu ce reușesc sa te surprindă?

Copiii sunt copiii. Toți sunt frumoși, buni, și au nevoie de tot felul de interacțiuni ca să se dezvolte. Poate că unii sunt talentați și alții nu, dar curajul ăsta ajută mult și la dezvoltarea lor personală. Îi va ajuta pe multe planuri. Și nici nu știu cât de conștienți sunt ei de asta.

Ce pot în schimb să spun, este că toți cei care vin la acest curs au o sensibilitate mai mare decât a celor care aleg, de exemplu, șah sau karate.

În afară de școala de actorie, în ? Ai deschis un nou business. Despre ce este vorba?

Daaaa, așa e. Este vorba despre un salon de tatuaje și micropigmentare. Nici n-am făcut încă un eveniment de deschidere official (râde – n.r.). Ce să-ți spun? Arată spectaculos. O spun toți oamenii care ne calcă pragul. Avem niște artiști tatuatori foarte talentați și vă asigur că dacă aveți ceva povești de pus pe piele, e locul ideal unde să veniți. O să plecați super încântați.

Câte tatuaje ai și ce semnificație au? Mai ai în plan să-ți faci și alt desen pe piele?

Am 6, toate mici, și toate cu câte o însemnătate aparte. 2 dintre ele sunt cu scrisul meu de mână – divine connection și divine creation – pentru că sunt o ființă a lui Dumnezeu. Și chiar cred cu tărie că toate conexiunile – întâlnirile din viața asta – cu oameni ok sau mai puțini ok – sunt întâlniri trimise de Sus – spre evoluția noastră.

Atelierul de croitorie îl mai ai? Sau n-ai mai avut timp să te ocupi?

Nu îl mai am și nu am mai avut timp să lucrez. Nici măcar externalizat în ultima vreme. Dar mi-e dooor să fac haine.

Apropo de seriale, spune-mi o peripeție de pe platourile de filmare, pe care nu o poți uita.

Peripeție? Ceva amuzant de care mi-am amintit acum e că am plecat se acasă – fix cât să ajung la timp la filmare (adică eram foarte aproape să întârzii ) doar că nefiind atentă – am ajuns mândră în timp… dar la altă locație. M-am panicat puțin.

Cum stai pe plan personal? Ai să-mi răspunzi că “bine”. Iar eu o să te întreb… Se poate spune că ți-ai găsit jumătatea? Să ne așteptam că ne anunți că faci pasul cel mare?

Cum mă cu știi tu pe mine (râde – n.r.). Da, ăsta ar fi răspunsul. Stau bine. Vă anunț eu, nu vă faceți griji. Nu știu la ce să vă așteptați, viață e plină de surprize de tot felul.

Apropo, cum arată bărbatul ideal pentru tine? Cel de “luat acasă”.

Arată ca cel care e în viața mea.

Ce nu ai accepta niciodată într-o relație și de ce?

Nu accept multe. Lista e lungă. Dar n-aș accepta să stau într-o relație cu un om care nu mă iubește cu adevărat. O relație de compromis.

Care au fost cele mai ciudate forme în care ai fost “agățată” de diverși admiratori? Ce-ți spuneau? Ce-ți propuneau?

Vacanțe cu yahtul (râde – n.r.). Pupici mulți, cereri în căsătorie, bla bla. Oamenii chiar cred că funcționează lucrurile astea? It’s funny … Funcționez destul de diferit, deci nu i-a ieșit nimănui “agățatul” (râde – n.r.).

Ești implicată în mai multe proiecte, ceea ce înseamnă că timp liber nu prea îți mai rămâne. Ce faci atunci când ai puțin timp? Cum te relaxezi? Cum îți încarci bateriile?

Citesc, fac curat în tihnă, că de obicei trebuie să mă grăbesc. Poate și gătesc ceva, merg la mare, lenevesc…

Care a fost cel mai greu moment din viața ta până acum și de ce?

Hmmm…ce întrebare! Mă gândesc și răspund data viitoare. Am întâmpinat mai multe situații de-a lungul vieții. Și fiecare a fost diferită și m-a ajutat să evoluez. Toate și-au pus amprenta asupra mea, asta pot să vă asigur.