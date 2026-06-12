Sport

Doliu chiar în prima zi a CM 2026! A murit campionul mondial, fost adversar al României

Fotbalul se află în doliu. Un fost campion mondial s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Acesta a fost contemporan cu marele Pele și a jucat împotriva României.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 10:30
Doliu chiar in prima zi a CM 2026 A murit campionul mondial fost adversar al Romaniei
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Doliu în fotbal! Fostul campion mondial a murit. Foto: Colaj Fanatik
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Fotbalul este mai sărac o dată cu trecerea în neființă a unui fost campion mondial, Brito. Fanii Braziliei se despart de unul dintre cei mai respectați jucători ai generației care a reușit să cucerească titlul mondial în 1970, când naționala din America de Sud a întâlnit-o inclusiv pe reprezentanta României.

Fostul campion mondial Brito a murit la 86 de ani

Lumea fotbalului este mai săracă de joi, 11 iunie. Brito, care a câștigat Campionatul Mondial în Mexic în 1970, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Brazilianul a murit din cauza unor complicații provocate de pneumonie. Decesul a avut loc fix în ziua în care turneul final din Mexic, Statele Unite și Canada a început.

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Hercules Brito Ruas a fost internat preț de o săptămână la spital din cauza pneumoniei, boală din cauza cărei astăzi nu mai este printre cei vii. Fundaș central de meserie, Brito a fost unul dintre motivele succesului Braziliei la turneul final din 1970, jucând toate meciurile din poziția de titular.

Trecerea în neființă a fost anunțată de familia îndoliată prin intermediul unor postări pe rețelele sociale, ca ulterior să fie confirmată printr-un mesaj de condoleanțe al Federației de Fotbal din Rio de Janeiro. Ca o paralelă, Brito a încetat din viață la 56 de ani de la momentul cuceririi titlului mondial, încoronarea fiind tot pe stadionul Azteca din Mexic.

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Brito, integralist într-un meci contra României

În parcursul din 1970, Brazilia a întâlnit și România, în faza grupelor. Formația din America de Sud a trecut peste „tricolori” cu scorul de 3-2, ajungând astfel în sferturile de finală ale competiției. Brito a fost integralist în succesul echipei sale, iar la finalul turneului a fost desemnat „fotbalistul cu cea mai bună pregătire fizică”.

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De-a lungul carierei, Brito a evoluat la Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo și Athletico Paranaense. La prima reprezentativă, fostul fundaș central a strâns 60 de selecții și, pe lângă titlul mondial, a câștigat și Cupa Roca în 1971. De menționat este faptul că Brito a făcut parte din lotul Braziliei și la CM din 1966.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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