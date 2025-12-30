Sport

Doliu în alb-roșu! A murit căpitanul de legendă al clubului, care a purtat banderola zece ani și a jucat 470 de meciuri pentru echipă

Unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști din istoria grupării alb-roșii a trecut în lumea celor drepți, după o carieră prodigioasă și numeroase trofee câștigate
Catalin Oprea
30.12.2025 | 07:00
Doliu in albrosu A murit capitanul de legenda al clubului care a purtat banderola zece ani si a jucat 470 de meciuri pentru echipa
ULTIMA ORĂ
Enrique Collar a fost una dintre legendele lui Atletico Madrid FOTO X
ADVERTISEMENT

Atletico Madrid este în doliu după moartea lui Enrique Collar, una dintre legendele clubului spaniol, care a decedat la vârsta de 91 de ani. În perioada petrecută în echipă, el a fost campion al Spaniei, a câștigat trei Cupe ale Regelui și Cupa Cupelor.

Enrique Collar a murit la 91 de ani

Collar a fost căpitan al echipei timp de zece ani, mai mult decât orice alt jucător din istoria echipei alb-roșii. Extremă de picior stânga, el a jucat 470 de meciuri (al cincilea cu cel mai mare număr, la egalitate cu Griezmann) și a marcat 105 goluri pentru Atletico, între 1953 și 1969.

ADVERTISEMENT

„Prin plecarea lui Enrique Collar, familia noastră pierde un simbol care a dat totul pentru a duce Atlético în vârful fotbalului național și continental. Președintele nostru, CEO-ul, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și toți angajații doresc să transmită sincerele noastre condoleanțe. Ne alăturăm durerii familiei și prietenilor săi. Odihnește-te în pace”, a comunicat Atletico Madrid.

Fostul fotbalist a ajuns la Atletico la 15 ani

Născut pe 2 noiembrie 1934, în San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Enrique Collar a început fotbalul la Imperial CF, iar mai târziu a plecat, la Madrid, la Peña Norit. În 1949 a intrat la juniorii lui Atletico, unde cel mai mare succes al său a fost cucerirea Campionatului Spaniei de Tineret în 1952.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

La 3 noiembrie 1952, când a împlinit 18 ani, a semnat primul său contract profesionist cu Atlético, apoi a fost împrumutat la Cádiz în sezonul 1952/53. La sfârșitul împrumutului, s-a întors la clubul roșu-alb și a debutat la prima echipă pe 13 septembrie 1953, în prima etapă de campionat, în deplasare, împotriva lui Espanyol.

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”

Poreclit „El Niño”, Collar a fost din nou împrumutat în prima parte a sezonului 1954/55 la Real Murcia, unde a marcat șapte goluri în 11 meciuri. Astfel, a contribuit decisiv la promovarea pe care echipa avea să o obțină câteva luni mai târziu. Această performanță avea să-i deschidă larg porțile către Atletico Madrid, una dintre cele mai galonate echipe din fotbalul spaniol.

A jucat 15 campionate consecutive la Atletico Madrid

Pentru Collar a început o serie de 15 sezoane consecutive la Atletico. De-a lungul acestora, el a câștigat campionatul (1965/66), trei Cupe ale Regelui (1960, 1961, 1965) și o Cupă a Cupelor (1962). Trofee pe care le-a ridicat ca căpitan al echipei.

ADVERTISEMENT

Selecționat de 16 ori la naționala Spaniei, el a jucat la Cupa Mondială din 1962 din Chile. A participat, de asemenea, la Campionatul European din 1964, contribuind astfel la cucerirea trofeului de către iberici.

La sfârșitul perioadei petrecute la Atlético și după încă un sezon la Valencia, Collar și-a agățat ghetele, în 1970. Legătura lui Collar cu clubul a continuat prin asigurarea relației cu fan cluburile și în special, prin conducerea Fundației Atlético de Madrid, între 2005 și 2011. În semn de recunoaștere a carierei strălucite, Collar a fost chipul cardului de membru al lui Atletico pentru sezonul 23/24.

Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat...
Fanatik
Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat partea financiară”
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o...
Fanatik
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o să termine campionatul!”
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă a României a murit la doar...
Fanatik
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă a României a murit la doar 58 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
iamsport.ro
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!