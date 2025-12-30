Doliu în alb-roșu! A murit căpitanul de legendă al clubului, care a purtat banderola zece ani și a jucat 470 de meciuri pentru echipă

ADVERTISEMENT

Atletico Madrid este în doliu după moartea lui Enrique Collar, una dintre legendele clubului spaniol, care a decedat la vârsta de 91 de ani. În perioada petrecută în echipă, el a fost campion al Spaniei, a câștigat trei Cupe ale Regelui și Cupa Cupelor.

Enrique Collar a murit la 91 de ani

Collar a fost căpitan al echipei timp de zece ani, mai mult decât orice alt jucător din istoria echipei alb-roșii. Extremă de picior stânga, el a jucat 470 de meciuri (al cincilea cu cel mai mare număr, la egalitate cu Griezmann) și a marcat 105 goluri pentru Atletico, între 1953 și 1969.

„Prin plecarea lui Enrique Collar, familia noastră pierde un simbol care a dat totul pentru a duce Atlético în vârful fotbalului național și continental. Președintele nostru, CEO-ul, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și toți angajații doresc să transmită sincerele noastre condoleanțe. Ne alăturăm durerii familiei și prietenilor săi. Odihnește-te în pace”, a comunicat Atletico Madrid.

Fostul fotbalist a ajuns la Atletico la 15 ani

Născut pe 2 noiembrie 1934, în San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Enrique Collar a început fotbalul la Imperial CF, iar mai târziu a plecat, la Madrid, la Peña Norit. În 1949 a intrat la juniorii lui Atletico, unde cel mai mare succes al său a fost cucerirea Campionatului Spaniei de Tineret în 1952.

La 3 noiembrie 1952, când a împlinit 18 ani, a semnat primul său contract profesionist cu Atlético, apoi a fost împrumutat la Cádiz în sezonul 1952/53. La sfârșitul împrumutului, s-a întors la clubul roșu-alb și a debutat la prima echipă pe 13 septembrie 1953, în prima etapă de campionat, în deplasare, împotriva lui Espanyol.

Poreclit „El Niño”, Collar a fost din nou împrumutat în prima parte a sezonului 1954/55 la Real Murcia, unde a marcat șapte goluri în 11 meciuri. Astfel, a contribuit decisiv la promovarea pe care echipa avea să o obțină câteva luni mai târziu. Această performanță avea să-i deschidă larg porțile către

A jucat 15 campionate consecutive la Atletico Madrid

Pentru Collar a început o serie de 15 sezoane consecutive la Atletico. De-a lungul acestora, el a câștigat campionatul (1965/66), trei Cupe ale Regelui (1960, 1961, 1965) și o Cupă a Cupelor (1962). Trofee pe care le-a ridicat ca căpitan al echipei.

el a jucat la Cupa Mondială din 1962 din Chile. A participat, de asemenea, la Campionatul European din 1964, contribuind astfel la cucerirea trofeului de către iberici.

La sfârșitul perioadei petrecute la Atlético și după încă un sezon la Valencia, Collar și-a agățat ghetele, în 1970. Legătura lui Collar cu clubul a continuat prin asigurarea relației cu fan cluburile și în special, prin conducerea Fundației Atlético de Madrid, între 2005 și 2011. În semn de recunoaștere a carierei strălucite, Collar a fost chipul cardului de membru al lui Atletico pentru sezonul 23/24.