Doliu în Anglia! A murit omul care cumpăra o echipă uriașă din Premier League pentru doar o liră!

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Ken Bates, fostul proprietar și președinte al clubului Chelsea Londra înaintea „erei Abramovich”, s-a stins din viață la vârstă de 94 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de gruparea de pe Stamford Bridge printr-un comunicat oficial. Conform informațiilor apărute în presa britanică, fostul om de afaceri a decedat la Monaco, având alături întreaga familie.

Ken Bates, predecesorul lui Roman Abramovich la cârma lui Chelsea, a încetat din viață la 94 de ani!

„Clubul de fotbal Chelsea FC deplânge astăzi trecerea în neființă a fostului președinte Ken Bates. Clubul transmite sincere condoleanțe soției lui Ken, Suzannah, restului familiei sale și prietenilor săi. Hotărârea lui Ken de a lupta pentru Chelsea în vremuri grele și de a duce echipa spre câștigarea trofeelor ​​nu va fi uitată niciodată. Odihnește-te în pace, Ken”, a fost mesajul postat de gruparea londoneză pe platforma X.

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Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates. The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends. Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… — Chelsea FC (@ChelseaFC)

La rândul său, Chelsea Supporters Trust (n.r – cel mai mare grup de fani ai londonezilor) a subliniat faptul că Bates a avut un rol esențial în salvarea echipei de la colapsul financiar și în păstrarea stadionului Stamford Bridge, considerând că impactul său asupra istoriei clubului va rămâne unul de lungă durată.

Cum a salvat-o Ken Bates pe Chelsea de la faliment

Cu mult înainte ca Roman Abramovich să preia frâiele lui și să transforme clubul de pe Stamford Bridge într-o adevărată forță a fotbalului european, Ken Bates a fost omul care a salvat echipa într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. În anul 1982, acesta a cumpărat-o pe Chelsea pentru doar o liră sterlină, preluând în același timp și datoriile imense ale clubului, estimate la aproximativ 1,7 milioane de euro. La vremea respectivă, londonezii evoluau în Championship (n.r – al doilea eșalon al fotbalului englez) și traversau o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar.

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Ulterior, în următoarele două decenii, Bates a avut o contribuție decisivă la redresarea clubului. Atât din punct de vedere economic, cât și sportiv, el fiind cel care a pus bazele revenirii lui Chelsea în prim planul fotbalului din Insulă. Ba mai mult, cu el la conducere, londonezii au reușit să cucerească Cupa Angliei (sezonul 1996/1997), o performanță ce a marcat câștigarea primului trofeu major după nu mai puțin de 26 de ani de secetă. În anul 2003, Bates i-a vândut-o pe Chelsea lui , printr-o tranzacție estimată la aproximativ 164 de milioane de euro. Acesta a rămas în funcția de președinte al clubului încă un an, după care s-a retras definitiv.