Doliu în Arad! Legenda clubului UTA s-a stins din viață la 79 de ani

Iubitorii fotbalului din Arad au primit o veste tristă. O legendă a clubului UTA s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani și a lăsat în urmă multe amintiri demne de povestit.
Iulian Stoica
11.10.2025 | 16:57
Doliu in Arad Legenda clubului UTA sa stins din viata la 79 de ani
Un atacant legendar de la UTA s-a stins din viață. Sursă foto: Colaj Fanatik

Suflarea microbistă din Arad a fost zguduită de o veste tristă pe parcursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Legendarul Flavius Domide s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Flavius Domide, deces la vârsta de 79 de ani

Flavius Domide s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Legendarul atacant al clubului UTA a lăsat un gol amar tuturor pasionaților de sport din Arad, meciurile sale fiind și astăzi povestite nepoților.

Legendarul atacant a făcut parte din lotul din ce-a „de-a 8-a minune a lumii”. Flavius Domide s-a aflat pe teren în momentul în care UTA reușea să o elimine în 1970 pe Feyenoord, campioana Europei de la acel moment.

UTA, două titluri de campioană cu Domide în teren

Flavius Domide și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la clubul din orașul în care s-a născut, UTA, din Arad. Cu atacantul în formă maximă, „textiliștii” reușeau să cucerească două campionate la rând.

Acest lucru se întâmpla în sezoanele 1968/1969 și 1969/1970, ultimele campioante din portofoliul clubului din Arad. Totodată, Flavius Domide s-a aflat și în lotul României de la Campionatul Mondial din 1970, de la Guadalajara.

Ei bine, Flavius Domide, asemenea lui Nicolae Dobrin, a fost doar spectator la Campionatul Mondial. Cunoscutul atacant nu și-a făcut apariția în niciun moment la Mondialul de peste ocean.

Ce comunicat a emis UTA după decesul lui Flavius Domide

La scurt timp după trecerea în neființă a lui Domide, clubul UTA a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, un comunicat în care își exprimă durerea vizavi de cumplita veste. Formația arădeană a prezentat întreaga carieră a atacantului și a mărturisit că povestea sa nu va fi uitată niciodată.

„Bătrâna Doamnă, îndurerată: s-a stins marele Flavius Domide. Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit ”Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb. E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui.

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit ”pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979. A fost și om de echipă națională, parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970”.

Flavius Domide, „Cetățean de Onoare” în Arad

Pe lângă cariera deosebită ca fotbalist, Flavius Domide a impresionat și ca antrenor. În semn de recunoștință pentru activitatea sportivă, orașul Arad i-a înmânat distincția de „Cetățean de Onoare”.

„După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi secund și principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte, într-un moment greu de tot, pe când existența clubului era tot mai îngreunată de vremuri.
I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de ”old-boys”, cu fotbaliști sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganța-i cunoscută.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de ”Cetățean de Onoare”. Iar în 2022, la puține zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toții bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA – CS Mioveni.

Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni”, s-a arătat în comunicatul emis de UTA.

