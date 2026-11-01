Doliu în atletismul mondial! Campioana europeană și dublă participantă la Jocurile Olimpice a murit la doar 34 de ani

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Lumea atletismului este în doliu după dispariția sportivei irlandeze Ciara Mageean, care a murit la vârsta de numai 34 de ani. Campioană europeană la proba de 1.500 de metri și participantă la două ediții ale , atleta a pierdut lupta cu o formă avansată de cancer colorectal. Vestea tragică a fost confirmată duminică, 1 noiembrie 2026, printr-un mesaj publicat de familie pe contul său de Instagram. Ciara Mageean s-a stins la ora 6:30 dimineața, înconjurată de cei dragi, iar dispariția sa a provocat un val de reacții în Irlanda și în lumea sportului, unde era apreciată atât pentru performanțele obținute, cât și pentru curajul demonstrat în timpul luptei cu boala.

Ciara Mageean a murit la 34 de ani, după lupta cu o boală nemiloasă

Atleta irlandeză anunțase în iulie 2025 că fusese diagnosticată cu cancer colorectal în stadiul patru. Mageean vorbise atunci despre vestea dificilă primită și despre tratamentul pe care urma să îl înceapă, precizând că își dorește să lupte pentru vindecare și că are parte de sprijinul familiei și al apropiaților.

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Familia a confirmat decesul printr-un mesaj emoționant, în care a anunțat că sportiva a murit înconjurată de cei dragi. Ciara a fost descrisă drept o fiică, soră, soție și prietenă iubită, dar și o sursă de inspirație pentru foarte mulți oameni.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică și irlandeză, Mageean s-a căsătorit recent cu partenerul său de lungă durată, Thomas Moran, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate la Belfast. Cei doi și-au oficializat relația cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sportivei.

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Ciara Mageean, campioană europeană și de două ori reprezentantă a Irlandei la Jocurile Olimpice

Ciara Mageean a scris istorie pentru atletismul irlandez în 2024, când a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de la Roma, în proba de 1.500 de metri. A trecut linia de sosire în 4 minute și 4,66 secunde, obținând cel mai important titlu al carierei sale.

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Performanța a avut o semnificație aparte pentru Irlanda: Mageean a devenit doar a doua sportivă din această țară care a câștigat un titlu european individual în atletism, după legendara Sonia O’Sullivan. Înainte de triumful de la Roma, ea obținuse bronzul european în 2016 și argintul în 2022. Tot în 2022, a câștigat o medalie de argint la Jocurile Commonwealth-ului.

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Sportiva a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în 2016, și la , în 2021. Ar fi trebuit să participe și la ediția de la Paris, din 2024, însă o accidentare la tendonul lui Ahile, suferită cu doar o zi înainte de seria sa, a obligat-o să se retragă.

Omagii emoționante după moartea sportivei

Athletics Ireland a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția sportivei, subliniind că aceasta a fost o personalitate iubită și o sursă de inspirație pentru foarte mulți oameni. Federația a evidențiat curajul, căldura și energia pe care Mageean le-a transmis celor din jur și a transmis condoleanțe familiei și prietenilor săi.

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Și reprezentanți ai conducerii politice din Irlanda de Nord au reacționat la vestea tragică. Prima ministră Michelle O’Neill a vorbit despre talentul, determinarea și dedicarea sportivei, dar și despre felul în care aceasta a reușit să ofere speranță și bucurie chiar și în cele mai dificile momente ale bolii.