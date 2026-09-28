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Unul dintre oamenii care au marcat decisiv baschetul românesc, Radu Diaconescu, a murit. A fost căpitan al echipelor naționale de juniori și seniori ale României și deține recordul de titluri câștigate în campionatul intern.

A murit fostul mare baschetbalist Radu Diaconescu

Radu Diaconescu a trecut în neființă luni, 28 septembrie, iar tragica veste a fost dată de Federația Română de Baschet. ”A plecat dintre noi Radu Diaconescu, un simbol al baschetului românesc.

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Federația Română de Baschet anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Radu Diaconescu, fost mare baschetbalist, căpitan al echipei naționale și antrenor, care s-a stins din viață pe 28 septembrie, cu două luni înainte de a împlini 82 de ani.

Născut în 1944, Radu Diaconescu și-a început drumul în baschet la echipa Academiei Militare și a devenit una dintre figurile importante ale generației sale. A evoluat atât pentru CCA București, cât și pentru Dinamo București, cucerind în total 13 titluri de campion național, un record al baschetului românesc.

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A îmbrăcat de peste 220 de ori tricoul echipelor naționale ale României, la juniori și seniori, și a participat la cinci ediții ale Campionatelor Europene. Timp de un deceniu a fost căpitan al reprezentativelor de tineret și seniori”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a FR Baschet.

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A antrenat naționala României înainte de a pleca în Canada

După retragere, Radu Diaconescu a rămas aproape de lumea baschetului și a antrenat Academia Militară între 1980 și 1990, iar în sezonul 1983-1984 a condus și echipa națională. Stabilit ulterior în Canada, a continuat să activeze în baschet, inclusiv în cadrul Universității Carleton, iar în 2010 a revenit pentru o perioadă pe banca formației CSM București.

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”Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului și unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. Odihnească-se în pace!”, se mai scrie în mesajul FR Baschet.

Septembrie negru pentru sportul românesc

Alte două nume importante ale sportului românesc au murit în ultima perioadă. Viorel Oarză, fost campion național la box, la Spitalul de Neurochirurgie Iași. El fusese găsit împușcat în zona capului într-o pădure din apropierea municipiului Iași.

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Săptămâna trecută , la vârsta de 81 de ani. El a pregătit naționala de junioare care a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial din 1995 și a fost considerat creatorul unei generați de excepție.