Sport

Doliu în baschetul românesc! Radu Diaconescu, fostul căpitan al naționalei, a murit la 81 de ani

Lumea baschetului din România a primit o veste tristă. Fostul căpitan al echipei naționalei, Radu Diaconescu, a murit cu puțin înainte de a împlini 82 de ani.
Traian Terzian
28.09.2026 | 20:25
Doliu in baschetul romanesc Radu Diaconescu fostul capitan al nationalei a murit la 81 de ani
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Fostul mare baschetbalist Radu Diaconescu a murit la 81 de ani. Sursă foto: Facebook Federatia Romana de Baschet﻿
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Unul dintre oamenii care au marcat decisiv baschetul românesc, Radu Diaconescu, a murit. A fost căpitan al echipelor naționale de juniori și seniori ale României și deține recordul de titluri câștigate în campionatul intern.

A murit fostul mare baschetbalist Radu Diaconescu

Radu Diaconescu a trecut în neființă luni, 28 septembrie, iar tragica veste a fost dată de Federația Română de Baschet. ”A plecat dintre noi Radu Diaconescu, un simbol al baschetului românesc.

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Federația Română de Baschet anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Radu Diaconescu, fost mare baschetbalist, căpitan al echipei naționale și antrenor, care s-a stins din viață pe 28 septembrie, cu două luni înainte de a împlini 82 de ani.

Născut în 1944, Radu Diaconescu și-a început drumul în baschet la echipa Academiei Militare și a devenit una dintre figurile importante ale generației sale. A evoluat atât pentru CCA București, cât și pentru Dinamo București, cucerind în total 13 titluri de campion național, un record al baschetului românesc.

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A îmbrăcat de peste 220 de ori tricoul echipelor naționale ale României, la juniori și seniori, și a participat la cinci ediții ale Campionatelor Europene. Timp de un deceniu a fost căpitan al reprezentativelor de tineret și seniori”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a FR Baschet.

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A antrenat naționala României înainte de a pleca în Canada

După retragere, Radu Diaconescu a rămas aproape de lumea baschetului și a antrenat Academia Militară între 1980 și 1990, iar în sezonul 1983-1984 a condus și echipa națională. Stabilit ulterior în Canada, a continuat să activeze în baschet, inclusiv în cadrul Universității Carleton, iar în 2010 a revenit pentru o perioadă pe banca formației CSM București.

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”Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului și unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. Odihnească-se în pace!”, se mai scrie în mesajul FR Baschet.

Septembrie negru pentru sportul românesc

Alte două nume importante ale sportului românesc au murit în ultima perioadă. Viorel Oarză, fost campion național la box, a decedat la patru zile după ce a fost internat în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie Iași. El fusese găsit împușcat în zona capului într-o pădure din apropierea municipiului Iași.

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Săptămâna trecută a plecat dintre noi și fostul antrenor de handbal Constantin Dinu Cojocaru, la vârsta de 81 de ani. El a pregătit naționala de junioare care a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial din 1995 și a fost considerat creatorul unei generați de excepție.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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