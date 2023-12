Doliu în Biserica Ortodoxă Română. Preotul Bășa a pierdut lupta cu boala: „Am plâns ca un copil”

Preotul Ioan Florin Bășa a încetat din viață la numai 46 de ani. În ultimii trei ani acesta s-a luptat cu cancerul și a fost operat de două ori, însă în zadar. Enoriașii îl plâng acum.

Doliu în Biserica Ortodoxă Română

În anul 2020, la numai 43 de ani, Preotul Ioan Florin Bășa a fost diagnisticat cu o boală cruntă, cancer la pancreas. Următorii ani au fost pentru el marcați de suferință. A trecut prin două operații: rezecția pancreasului în întregime și a splinei.

În același timp, a făcut chimioterapie, radioterapie și tratament cu insulină în lipsa pancreasului. Cu toate acesta, nu a lăsat niciodată starea să de sănătate să-l țină departe de biserică și enoriași.

Preotul Bașa, tată, duhovnic și slujitor al Domnului, ținea slujba, Biserica Parohială Vulcan, la numai 10 zile de la operație.

Dar în luna decembrie a anului 2022, în urma unui control, la ficat. Le-a operat în luna ianuarie a acestui an, dar cancerul a ajuns și la peritoneu, astfel că i-a fost scos și acesta.

A continuat să se împartă între tratamente, făcea transfuzii de luni până sâmbătă, astfel încât duminica să poată țină slujba. Dar pe 30 septembrie, i-a fost retrasă titulatura de preot paroh, o lovitură emoțională dar și financiară. Pentru preotul Bășa mai urma o operație, dar nu a mai apucat să o facă.

Mesaj emoționant în memoria preotului

După moartea sa, preotul Alexandru Lungu a transmis un mesaj emoționant. Chiar dacă nu l-a văzut niciodată față-n față pe părintele Bașă, l-a susținut tot timpul, iar moartea acestuia a reprezentat o lovitură grea.

„Ai plecat. Nu ne-am cunoscut niciodată față către față. Dar ne-am spus unul altuia durerile în ultimele luni de viață ale tale. Am avut în comun cel mai important lucru cu putință: Amândoi îi slujeam lui Dumnezeu ca preoți.

De azi, dragul meu prieten, îl slujești în tinda Raiului și te și văd cum îți arunci undița peste râurile nesfârșite care se întind de la un capăt la celălalt al Edenului. Ultima discuție am purtat-o în urmă cu câteva zile, pe 30 noiembrie. De când am început să dialogăm am remarcat un lucru esențial la tine: nu te plângeai niciodată, deși boala te măcina în fiecare zi.

(…) Am plâns ca un copil care își pierde fratele de cruce atunci când doctorul care te-a operat a postat un mesaj de adio. Dar ce este finalul pentru un creștin? Doar o stație cu un tren, ce te ia și te duce spre infinit, niciodată despărțire fără nădejdea unei revederi curânde.

Te rog să îi șoptești într-o zi de vară, când vântul îți va bate prin plete, iubitului nostru, Celui pentru care suferim batjocură, cruce, defăimare, cât de puțin ne-am cunoscut, dar ce mult am ținut la tine. Și te rog să îmi păstreazi un loc la tine în barcă, într-o zi vom pescui împreună și vom bea din potirul lui Hristos, acolo unde nu mai este nici întristare și nici suspin, doar viață fără de sfârșit. Drum bun, dragul meu prieten!”, este o parte din mesajul transmis de părintele Alexandru Lungu, după ce preotul Bașă a încetat din viață.