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Lumea boxului traversează o nouă tragedie. Un luptător a pierdut lupta cu viața, după ce a petrecut trei luni în comă indusă, în urma unei înfrângeri brutale prin knock-out. Vestea că a zguduit comunitatea orașului său natal.

Lee Reeves a decedat după trei luni petrecute în spital

În august, în timpul luptei disputate în sala 3A Arena, din Dublin, luptătorul Lee Reeves a fost dominat clar de Gary Cully. Irlandezul a încasat mai multe lovituri în zona capului și a fost doborât de două ori în runda a zecea a meciului. Totuși, dacă prima dată a avut puterea de a se ridica, Lee Reeves și-a pierdut cunoștința a doua oară. A pierdut meciul prin KO și a ieșit din ring pe targă.

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Starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit și a fost transportat de urgență la spital, în capitala Irlandei. Acolo, medicii au constatat gravitatea leziunilor și l-au plasat pe Lee Reeves în comă indusă. Deși, luna trecută, speranțele de recuperare crescuseră considerabil, luptătorul irlandez a decedat, fiind înconjurat de toată familia sa.

Conform publicației britanice , motivul principal al morții irlandezului nu a fost legat de traumatismul din timpul meciului cu Gary Cully. Lee Reeves ar fi contractat un virus în timpul șederii la spital. Infecția s-ar fi dovedit fatală, conducând la .

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Cine a fost Lee Reeves

Sportivul din Irlanda s-a născut în 1995, în orașul irlandez Limerick. Acesta a îmbrățișat boxul de la o vârstă fragedă. La nivel de seniori, Lee Reeves a evoluat la categoria super-ușoară, unde a debutat în 2018. Primele meciuri din cariera sa le-a disputat în Canada și Columbia, alături de promotorul Lee Baxter. Irlandezul a avut un bilanț mai mult decât impresionant. Dintre cele 18 lupte în care a evoluat, a obținut 16 victorii, iar 11 dintre acestea au fost adjudecate prin knock-out.

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Pe lângă activitatea din ring, Lee Reeves a fost un ambasador al sănătății mintale. Britanicul s-a implicat activ în viața comunității după moartea mamei sale. Lee s-a alăturat unei organizații ce urmărea prevenirea suicidului. Sportivul nu a fost doar un membru de onoare al grupului, ci unul foarte activ. Lee a participat la patrulele de noapte de pe malul râului Shannon pentru a ajuta persoanele vulnerabile. Mai mult, a salvat de la înec o femeie.