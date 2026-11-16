Sport

Doliu în Brazilia! A murit fotbalistul de legendă

Catalin Oprea
16.11.2026 | 18:48
Doliu in Brazilia A murit fotbalistul de legenda
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A murit fotbalistul de legendă
Fostul mijlocaș, Dino Sani, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. El a făcut parte din generația de aur a „Selecao” care a cucerit primul titlu mondial din istoria țării, în 1958, în Suedia.
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Fotbalul brazilian și cel internațional traversează momente de profundă tristețe după vestea dispariției legendarului Dino Sani. Fostul mijlocaș a încetat din viață duminică, la vârsta de 94 de ani, el deținând până în acest moment statutul de cel mai în vârstă campion mondial în viață.

A scris istorie alături de Brazilia la Cupa Mondială din 1958 și a eliminat Anglia

Născut la Sao Paulo, Dino Sani a făcut parte din lotul legendar al Braziliei la Cupa Mondială din 1958, desfășurată în Suedia, turneu la finalul căruia sud-americanii au ridicat deasupra capului primul lor trofeu suprem. La acea ediție, mijlocașul a evoluat în două partide, printre care și remiza albă, scor 0-0, înregistrată la Göteborg împotriva Angliei, rezultat care a contribuit decisiv la eliminarea prematură a britanicilor încă din faza grupelor. În total, Sani a adunat 15 selecții și un gol pentru prima reprezentativă a Braziliei.

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Reacția oficială a Federației Braziliene de Fotbal

Imediat după anunțul decesului, oficialii Federației Braziliene de Fotbal (CBF) au transmis un mesaj emoționant în memoria fostului mare jucător: „Regretăm profund trecerea în neființă a lui Dino Sani, un membru esențial al lotului nostru de la Cupa Mondială din 1958, care a câștigat primul titlu al Braziliei. Dino Sani lasă în urmă o moștenire plină de triumfuri și o istorie care va rămâne mereu vie în memoria fotbalului brazilian. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor săi. Odihnește-te în pace, campionule”, se arată în comunicatul forului sud-american.

Carieră impresionantă la Boca Juniors, AC Milan și Corinthians

Dincolo de performanțele reușite sub tricoul Braziliei, Dino Sani s-a remarcat printr-o carieră strălucitoare la nivel de club. A strălucit în tricoul uriașei echipe argentiniene Boca Juniors, înainte de a face pasul în Europa, unde a cucerit atât titlul în Serie A, cât și Cupa Campionilor Europeni alături de clubul italian AC Milan.

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După ce și-a agățat ghetele în cui în 1968, în urma unei perioade petrecute la Corinthians, Dino Sani a îmbrățișat cariera de antrenor. A pregătit numeroase formații importante din Brazilia inclusiv două mandate pe banca celor de la Corinthians, dar a activat și în străinătate, reușind să câștige două titluri de campion în Uruguay alături de Penarol și conducând, de asemenea, echipa națională a Qatarului.

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