Doliu în Brazilia! A murit fotbalistul de legendă

Fotbalul brazilian și cel internațional traversează momente de profundă tristețe după vestea dispariției legendarului Dino Sani. Fostul mijlocaș a încetat din viață duminică, la vârsta de 94 de ani, el deținând până în acest moment statutul de cel mai în vârstă campion mondial în viață.
Născut la Sao Paulo, Dino Sani a făcut parte din lotul legendar al Braziliei la Cupa Mondială din 1958, desfășurată în Suedia, turneu la finalul căruia sud-americanii au ridicat deasupra capului primul lor trofeu suprem. La acea ediție, mijlocașul a evoluat în două partide, printre care și remiza albă, scor 0-0, înregistrată la Göteborg împotriva Angliei, rezultat care a contribuit decisiv la eliminarea prematură a britanicilor încă din faza grupelor. În total, Sani a adunat 15 selecții și un gol pentru prima reprezentativă a Braziliei.
Imediat după anunțul decesului, oficialii Federației Braziliene de Fotbal (CBF) au transmis un mesaj emoționant în memoria fostului mare jucător: „Regretăm profund trecerea în neființă a lui Dino Sani, un membru esențial al lotului nostru de la Cupa Mondială din 1958, care a câștigat primul titlu al Braziliei. Dino Sani lasă în urmă o moștenire plină de triumfuri și o istorie care va rămâne mereu vie în memoria fotbalului brazilian. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor săi. Odihnește-te în pace, campionule”, se arată în comunicatul forului sud-american.
Dincolo de performanțele reușite sub tricoul Braziliei, Dino Sani s-a remarcat printr-o carieră strălucitoare la nivel de club. A strălucit în tricoul uriașei echipe argentiniene Boca Juniors, înainte de a face pasul în Europa, unde a cucerit atât titlul în Serie A, cât și Cupa Campionilor Europeni alături de clubul italian AC Milan.
După ce și-a agățat ghetele în cui în 1968, în urma unei perioade petrecute la Corinthians, Dino Sani a îmbrățișat cariera de antrenor. A pregătit numeroase formații importante din Brazilia inclusiv două mandate pe banca celor de la Corinthians, dar a activat și în străinătate, reușind să câștige două titluri de campion în Uruguay alături de Penarol și conducând, de asemenea, echipa națională a Qatarului.