Doliu în Casa Regală. A murit Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta

Este doliu în Casa Regală a Marii Britanii. A murit Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta, informează presa internațională.

Anunțul a fost făcut pe contul de Twitter al Familiei Regale Britanice astăzi, 9 aprilie 2021.

Ducele de Edinburgh s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani. Acesta se afla în ultima vreme în Castelul Windsoe după ce fusese recent externat din spital.

Palatul Buckingham a anunțat cu mare regret trecerea în neființă a soțului Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Philip având serioase probleme de sănătate în ultima perioadă.

„„Cu o durere profundă, Majestatea Sa, Regina, anunță moartea iubitului ei soț. Alteța Sa Regală, Prințul Philip, Duce de Edinburgh a murit în această dimineață în Castelul Windsor”, este mesajul apărut pe pagina de Twitter a Familiei Regale.

Prințul Philip ar fi împlinit în luna iunie a acestui an 100 de ani. Regina Elisabeta devine de astăzi văduvă după mai bine de 73 de ani de căsnicie alături de omul care i-a fost aproape la bine și la greu, cu care a crescut patru copii, și alături de care s-a bucurat de cei opt nepoți și 11 strănepoți care au venit pe lume de-a lungul anilor.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

