Doliu în Ecuador! Trei fotbaliști au fost împușcați mortal în decurs de 9 zile

Fotbalul din Ecuador a primit o veste extrem de tristă vineri, 19 septembrie. Un fotbalist a fost împușcat, iar medicii au constatat că rănile suferite nu sunt compatibile cu viața.

Doliu în Ecuador! Trei fotbaliști au fost împușcați în decurs de 9 zile

Fotbalistul profesionist ecuadorian Jonathan González, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis vineri într-un atac armat. Poliția a anunțat că jucătorul echipei 22 de Julio, din liga a doua, prezenta răni prin împușcare. O altă persoană, neidentificată până acum, a murit în drum spre spital.

Incidentul s-a petrecut într-o locuință din provincia costieră Esmeraldas, situată la granița cu Columbia, zonă marcată de conflicte între grupări de traficanți de droguri.

Este al treilea incident de acest tip în Ecuador, după asasinatele din 10 septembrie ale lui Maicol Valencia și Leandro Yépez, ambii legitimați la Exapromo Costa, echipă din liga secundă. În cazul celor doi, clubul a precizat că aceștia au fost victime colaterale, nefiind ținta atacului armat.

Jonathan González a bifat patru prezențe în naționala Ecuadorului

Vestea decesului lui Jonathan González a fost cu atât mai tulburătoare, fundașul lateral dreapta fiind un fost internațional al Ecuadorului. În prima reprezentativă, fotbalistul a bifat nu mai puțin de patru prezențe.

În naționala Ecuadorului, Jonathan González a fost prezent în același timp pe teren cu fotbaliști consacrați, iar aici amintim de Enner Valencia sau Jefferson Montero. Totodată, fostul fotbalist a jucat și contra lui Jaime Penedo, portar care a trecut la Dinamo.

Această crimă amintește și de evenimentul terifiant ce a avut loc în luna august tot în Ecuador, când, în urma unui masacru, . În Ecuador, r . Țara, cândva privită ca un refugiu pașnic între Columbia și Peru – principalii producători mondiali de cocaină –, traversează acum o escaladare dramatică a violenței.