Doliu în familia FCU Craiova! Anunțul dureros făcut de clubul lui Adrian Mititelu

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FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, trece prin momente triste. Emil Săceanu, tatăl lui Robert Săceanu, unul dintre oamenii importanți din conducerea clubului oltean, s-a stins din viață. Gruparea din Bănie a anunțat vestea și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

Doliu la FCU Craiova! Emil Săceanu s-a stins din viață. Mesajul emoționant al clubului

Robert Săceanu este unul dintre oamenii cu vechime din cadrul . Fostul mijlocaș este în prezent team manager al formației oltene, după ce, în ultimii ani, a ocupat mai multe funcții în conducerea clubului.

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Săceanu are o legătură veche cu fotbalul din Bănie. Născut pe 22 iunie 1983, la Corabia, acesta a evoluat ca mijlocaș și a îmbrăcat tricoul Universității Craiova în mai multe perioade ale carierei. A mai trecut pe la echipe precum Gloria Bistrița, Gloria Buzău, CSM Râmnicu Vâlcea, Farul Constanța și FC Caracal.

Anunțul făcut de FCU Craiova

După încheierea carierei de fotbalist, Robert Săceanu a rămas aproape de și a trecut în zona administrativă. Din păcate, tatăl acestuia s-a stins din viață. Clubul a transmis un mesaj emoționant după dispariția lui Emil Săceanu.

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„O veste nemiloasă: S-a stins din viață domnul EMIL SĂCEANU, tatăl lui Robert Săceanu, directorul sportiv al lui FCU. Cum în astfel de momente mângâierea gândurilor o depășește pe cea a vorbelor, ne alăturăm sufletește suferinței lui Robert, cel care la rându-i este alături de foarte mulți ani de clubul nostru, încă de pe vremea când era jucător. Dumnezeu să-l odihnească pe părintele tău, Robert! Condoleanțe familiei!”, se arată în comunicatul postat de FCU Craiova.