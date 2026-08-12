Sport

Doliu în familia FCU Craiova! Anunțul dureros făcut de clubul lui Adrian Mititelu

Doliu la echipa patronată de Adrian Mititelu. FCU Craiova a anunțat vestea tristă și a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe familiei.
Alex Bodnariu
12.08.2026 | 16:09
Doliu in familia FCU Craiova Anuntul dureros facut de clubul lui Adrian Mititelu
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Doliu la FCU Craiova! Emil Săceanu s-a stins din viață. Mesajul emoționant al clubului
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FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, trece prin momente triste. Emil Săceanu, tatăl lui Robert Săceanu, unul dintre oamenii importanți din conducerea clubului oltean, s-a stins din viață. Gruparea din Bănie a anunțat vestea și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

Doliu la FCU Craiova! Emil Săceanu s-a stins din viață. Mesajul emoționant al clubului

Robert Săceanu este unul dintre oamenii cu vechime din cadrul FCU Craiova. Fostul mijlocaș este în prezent team manager al formației oltene, după ce, în ultimii ani, a ocupat mai multe funcții în conducerea clubului.

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Săceanu are o legătură veche cu fotbalul din Bănie. Născut pe 22 iunie 1983, la Corabia, acesta a evoluat ca mijlocaș și a îmbrăcat tricoul Universității Craiova în mai multe perioade ale carierei. A mai trecut pe la echipe precum Gloria Bistrița, Gloria Buzău, CSM Râmnicu Vâlcea, Farul Constanța și FC Caracal.

Anunțul făcut de FCU Craiova

După încheierea carierei de fotbalist, Robert Săceanu a rămas aproape de FCU Craiova și a trecut în zona administrativă. Din păcate, tatăl acestuia s-a stins din viață. Clubul a transmis un mesaj emoționant după dispariția lui Emil Săceanu.

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„O veste nemiloasă: S-a stins din viață domnul EMIL SĂCEANU, tatăl lui Robert Săceanu, directorul sportiv al lui FCU. Cum în astfel de momente mângâierea gândurilor o depășește pe cea a vorbelor, ne alăturăm sufletește suferinței lui Robert, cel care la rându-i este alături de foarte mulți ani de clubul nostru, încă de pe vremea când era jucător. Dumnezeu să-l odihnească pe părintele tău, Robert! Condoleanțe familiei!”, se arată în comunicatul postat de FCU Craiova.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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