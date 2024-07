Doliu în familia lui Alex Chipciu! Fotbalistul n-a ratat, totuși, U Cluj – Hermannstadt 3-1: „Îi mulțumim că a jucat. Condoleanțe!”

. În cadrul interviului de după joc, mijlocașul clujenilor a venit și cu o veste proastă legată de familia lui Alex Chipciu, care a pierdut un membru.

„E un început destul de bun. Suntem pe drumul cel bun. Lucrurile vor merge pe făgașul normal. Cred că meciul putea fi încheiat mult mai devreme. Am avut foarte multe ocazii în prima repriză.

Ne bucurăm că creăm o echipă competitivă. Mă bucur în primul rând pentru acest public minunat. Din păcate, suferim. Alex (n.r. Chipciu) a avut un deces în familie. Suntem alături de el și îi mulțumim că a jucat astăzi. Condoleanțe!”, a declarat Dan Nistor la finalul meciului.

Chipciu a mai trecut printr-un moment de cumpănă în decembrie 2017. Atunci, tatăl lui Alex deceda, iar fotbalistul evolua în acea perioadă la Anderlecht. .

„Am avut nişte probleme după ce a murit tata. Anixetate, depresie… Luam pastile, dormeam pe teren, nu puteam să mă mişc. Tata a murit în 2017, în decembrie. Cam după vreo 6-7 luni au început problemele astea. N-am vorbit cu nimeni. Eu am rămas singurul bărbat din toată familia mea.

Gândurile le-am interiorizat în continuu. S-a acumulat starea asta şi la un meci de Cupă mi s-a făcut rău pe teren. Toată partea îmi amorţea. Era un atac de panică, ăla a fost momentul când a declanşat.

Am apelat şi la psiholog. Luam pastile, care îţi calmează stările, dar m-a ajutat mai mult să vorbesc cu psihologii. Au fost multe care m-au ajutat. Pentru problemele astea mi se pare OK să mergi la psiholog. Altfel nu ştiu cum ai putea să scapi”, a declarat Alex Chipciu la OrangeSport.

Vladislav Blănuță, 22 de ani, a fost declarat omul meciului datorită celor două goluri marcate în partida cu Hermannstadt și, deși e împrumutat de la FCU Craiova, fotbalistul din Republica Moldova susțien că e cu gândul doar la U Cluj în această perioadă.

„Felicit echipa, fără colegii mei n-aș fi înscris. Putem schimba prezentul și viitorul, acum mă concentrez la noua echipă. Încerc să dau totul pentru acest club. Suporterii sunt superbi, ne-au ajutat din primul minut. Repet, fără echipă n-aș fi făcut nimic”, a spus Blănuță.

Silviu Balaure, mijlocașul lui Hermannstadt, nu-și explică eșecul cu U Cluj: „Cei care au venit poate nu s-au adaptat 100%, dar cu siguranță noi suntem un grup puternic și vom arăta asta pe teren. Ne vom bate cu orice echipă de la egal la egal”.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru meciul de astăzi. Blănuță e un vârf care are calitate, dar trebuie să muncească mai mult. Sigur, te ajută acest început ca atacant, dar eu sunt sigur că poate mult mai mult. În acest moment îi lipsește ritmul. Poate și pregătirea. Îl avem luat sub formă de împrumut pentru un an. Alte detalii nu știu. Avem un lot cu calitate, cu valoare” – Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj