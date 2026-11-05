Doliu în Formula 1! A murit legendarul campion mondial

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Legendarul campion mondial, Alan Jones, retras din activitatea competițională din 1986, a murit. Cunoscutul sportiv avea 80 de ani, anunțul despre trecerea în neființă fiind făcut de către partenera sa de viață.

Alan Jones, campion mondial în Formula 1, a decedat

Alan Jones este unul dintre cei doi australieni care au câştigat un campionat mondial de . Fostul pilot a cucerit acest titlu în anul 1980, călcând pe urmele compatriotului său Jack Brabham. Renumitul sportiv a fost una dintre marile figuri ale motorsportului din țara sa, lăsând în urma lui o moștenire importantă în sport.

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Soția lui, Amanda Butler-Davis, a emis un comunicat publicat de presa locală prin care se arată că fostul sportiv a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul a survenit după o scurtă boală, în cursul zilei de joi, 5 noiembrie 2026. A trecut în neființă la doar trei zile de la ziua sa de naștere. Momentan, nu se știe care este afecțiunea de care suferea.

„Suntem profund îndureraţi să anunţăm decesul dragului nostru Alan, care a trecut în nefiinţă pe 5 noiembrie, în urma unei scurte boli”, se arată în comunicatul publicat de către Motorsport Australia, în numele partenerei de viață a cunoscutului sportiv, conform . Soția pilotului a mai amintit că acesta va fi ținut minte pentru cariera sa.

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Caracterul lui, precum și pasiunea sa pentru motorsport nu vor fi uitate de cei dragi. „Alan și-a dedicat viața motorsportului și a construit o moștenire care va dăinui prin nenumărații oameni pe care i-a atins de-a lungul drumului”, se mai arată în comunicat, mai arată sursa citată. Mai mult decât atât, soția lui Alan Jones a ținut să le mulțumească tuturor pentru sprijinul și dragostea acordată familiei în aceste clipe grele. Fostul pilot de Formula 1 este celebru pentru faptul că a cucerit 12 Mari Premii în cariera sa şi a devenit campion al lumii în 1980. De asemenea, a triumfat de trei ori în Marele Circ (1959, 1960 şi 1966).

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Alan Jones, fiul unui cunoscut pilot

Alan Jones s-a născut la Melbourne pe 2 noiembrie 1946. E copilul unui cunoscut pilot din anii ’50, pe numele său Stan Jones, câștigător al Marelui Premiu al Australiei din 1959. Regretatul sportiv australian a plecat singur în Anglia pentru a-şi încerca norocul, chiar dacă nu avea niciun ban. Și-a început cariera în F3 în anul 1969 imediat ce s-a mutat la Londra. Și-a dorit foarte mult să concureze la cel mai înalt nivel și a primit această oporunitate în 1973, unde a concurat cu echipa locală GRD. În același an a câștigat pe circuitul englezesc de la Silverstone și a terminat pe locul doi în campionat. Cu toate acestea, a fost nevoie de şase ani pentru a debuta în F1 la Williams.

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Debutul în Formula 1 a avut loc în 1975 cu echipa britanică Hesketh. Apoi, a lucrat pentru o altă echip din Marea Britanie, Surtees, precum și echipa americană Shadow. Mai târziu, bărbatul a semnat cu echipa britanică Williams. Alături de aceasta din Formula 1 a atins apogeul carierei sale.

În 1980, a câștigat cinci curse de Grand Prix. Concret, este vorba de Argentina, Franța, Marea Britanie, Canada și Statele Unite ale Americii. Prin urmare, fostul sportiv a devenit campion mondial. În total, regretatul pilot australian a reuşit să obţină de-a lungul anilor 12 victorii şi 24 podiumuri. S-a retras din activitatea competițională prima oară la sfârșitul sezonului 1981.

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A mai revenit în mai multe rânduri pe circuit. Ultima oară a concurat în anul 1986. Acum, Marele Premiu al Australiei i-a adus un omagiu pilotul care „ocupă un loc special în istoria sportului nostru” şi care a „inspirat o întreagă generaţie de fani australieni ai sporturilor cu motor”.