Doliu în Formula 1! Fostul pilot a murit la 59 de ani

O nouă tragedie s-a abătut asupra sportului cu motoare. Familia unui fost pilot i-a anunțat decesul la vârsta de 59 de ani. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cine a fost sportivul care, în ciuda a două accidente cumplite, a reușit să meargă mai departe și să câștige distincții importante în timpul vieții sale. Sfârșitul a venit de nicăieri.

Alex Zanardi, fostul pilot de Formula 1, a murit la 59 de ani

Într-o eră modernă de Formula 1 în care nume precum sau se afirmă cu fiecare etapă trecută, vin din păcate și vești triste despre foști piloți. Alex Zanardi a murit la 59 de ani, lăsând multă tristețe în urma sa. El a fost, pe lângă pilot de Formula 1, și campion paralimpic, iar povestea sa de viață este demnă de un scenariu de film. A suferit în 2001 un accident rutier care l-a lăsat fără ambele picioare, dedicându-se de atunci paraciclismului.

A cucerit în acest sport patru medalii de aur și două de argint, chiar la Jocurile de la Londra 2012 și Rio 2016. În urmă cu 6 ani, fostul sportiv originar din Bologna a mai fost implicat într-un accident cumplit. Zanardi a intrat într-o coliziune cu un camion, în timp ce participa cu handbike-ul la o cursă caritabilă organizată chiar de el, pe drumurile din Siena.

„Alex a fost mai mult decât un sportiv: o adevărată sursă de inspirație. Un om care, prin tenacitatea sa, a știut să transforme momentele dificile într-un imens imn adus vieții, câștigând afecțiunea, stima și respectul tuturor”, au notat

All’età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi. Simbolo ed ispirazione, Alex ha corso in Formula1 diventando poi campione paralimpico, conquistando 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike.

Un terribile incidente gli costò l’amputazione delle gambe poi, nel 2020, un altro… — Eurosport IT (@Eurosport_IT)

Formula 1 revine în atenția fanilor săi după 5 săptămâni în care a absentat. Pe data de 15 martie, Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost oficial anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Sportul cu motoare s-a întors direct cu Marele Premiu de la Miami, etapă desfășurată în perioada 1-3 mai.

Pauza competițională a fost de bun augur pentru cei de la McLaren, fiind echipa care și-a îmbunătățit mașina și care a strălucit în runda de calificări. Lando Norris a terminat primul ședința din Q3, 1:27.869, în timp ce coechipierul său s-a clasat pe poziția a treia, 1:28.108. Celebrul Max Verstappen n-a stat rău nici el, clasându-se pe P5, 1:28.461 odată cu îmbunătățirile pe care le-a făcut Red Bull la monopost.