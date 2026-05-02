Doliu în Formula 1! Fostul pilot a murit la 59 de ani

O nouă tragedie s-a abătut asupra sportului cu motoare. Familia unui fost pilot i-a anunțat decesul la vârsta de 59 de ani. Sfârșitul a venit de nicăieri.
Într-o eră modernă de Formula 1 în care nume precum Lando Norris sau Kimi Antonelli se afirmă cu fiecare etapă trecută, vin din păcate și vești triste despre foști piloți. Alex Zanardi a murit la 59 de ani, lăsând multă tristețe în urma sa. El a fost, pe lângă pilot de Formula 1, și campion paralimpic, iar povestea sa de viață este demnă de un scenariu de film. A suferit în 2001 un accident rutier care l-a lăsat fără ambele picioare, dedicându-se de atunci paraciclismului.
A cucerit în acest sport patru medalii de aur și două de argint, chiar la Jocurile de la Londra 2012 și Rio 2016. În urmă cu 6 ani, fostul sportiv originar din Bologna a mai fost implicat într-un accident cumplit. Zanardi a intrat într-o coliziune cu un camion, în timp ce participa cu handbike-ul la o cursă caritabilă organizată chiar de el, pe drumurile din Siena.
„Alex a fost mai mult decât un sportiv: o adevărată sursă de inspirație. Un om care, prin tenacitatea sa, a știut să transforme momentele dificile într-un imens imn adus vieții, câștigând afecțiunea, stima și respectul tuturor”, au notat jurnaliștii italieni despre moartea acestuia.
Formula 1 revine în atenția fanilor săi după 5 săptămâni în care a absentat. Pe data de 15 martie, Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost oficial anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Sportul cu motoare s-a întors direct cu Marele Premiu de la Miami, etapă desfășurată în perioada 1-3 mai.
Pauza competițională a fost de bun augur pentru cei de la McLaren, fiind echipa care și-a îmbunătățit mașina și care a strălucit în runda de calificări. Lando Norris a terminat primul ședința din Q3, 1:27.869, în timp ce coechipierul său s-a clasat pe poziția a treia, 1:28.108. Celebrul Max Verstappen n-a stat rău nici el, clasându-se pe P5, 1:28.461 odată cu îmbunătățirile pe care le-a făcut Red Bull la monopost.