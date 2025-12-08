Doliu în fotbal! A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a fost lovit de o veste extrem de tristă. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a pregătit pe Cristi Chivu pentru fotbalul mare, s-a stins din viață la 79 de ani.

Dimineața de luni, 8 decembrie, a venit cu o veste de maximă tristețe pentru iubitorii fotbalului din România. Ioan Sdrobiș, , s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Informația a fost confirmată de bunul său prieten Mihai Fudulache, patronul viitorului Onești, care

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!“, a transmis Fudulache, conform .

Ce declara Ioan Sdrobiș despre Cristi Chivu

La scurt timp după ce Cristi Chivu a fost numit antrenor principal la Inter, I ,

„Normal că sunt foarte fericit pentru Cristi Chivu. Sunt bucuros și pentru Vali Badea, Dragoș Grigore și de toți copiii mei. Eu nu cred că salvarea de la retrogradare e un rezultat fantastic. E o realizare și atât. De-acum va veni în cariera sa de antrenor examenul de maturitate. La Inter.

Să vedem ce alegeri va face. Îi trebuie multă răbdare și inteligență în alegerea pașilor. Am vorbit cu Mariana Chivu și l-am felicitat și eu după ce a reușit să salveze Parma și pentru pasul următor.

E bine dacă el consideră că l-am ajutat mult și sper să îmi dea un telefon. Deci Inter e marele test. Parma a luat-o așa în piept, dar ca să își formeze un statut de antrenor cu greutate la Milano e proba”, a declarat Ioan Sdrobiș pentru FANATIK.

Cine a fost Ioan Sdrobiș

Ioan Sdrobiș s-a născut la 9 martie 1946, la Bacău. Cariera sa în antrenorat a debutat la Oțelul Galați, în toamna anului 1988. Ulterior, tehnicianul le-a mai pregătit pe U Cluj, Ceahlăul Simpex, Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare, CSM Reșița, Jiul Petroșani, FC Vaslui și Farul Constanța.

De numele lui Ioan Sdrobiș se leagă debutul lui Cristi Chivu în fotbalul mare. Acest lucru se întâmpla în sezonul 1997/1998, când actualul antrenor de la Inter era trimis în teren de Sdrobiș. Chivu a rezistat doar un sezon la CSM Reșița, urmând să facă pasul la U Craiova, ca mai apoi să vină transferul la Ajax Amsterdam.