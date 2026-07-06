Sport

Doliu în fotbal! A murit la doar 22 de ani după un accident teribil

Fotbalul este zguduit de o nouă tragedie! Țara este în doliu după ce extrema dreaptă care în sezonul trecut a fost la un pas de titlu a murit la doar 22 de ani
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 22:04
Doliu in fotbal A murit la doar 22 de ani dupa un accident teribil
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Doliu în fotbal! A murit la doar 22 de ani după un accident teribil. Foto: Instagram
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Este doliu în fotbalul din Kosovo și Albania, dar nu numai. Fatjon Bunjaku, extremă dreapta din Kosovo care ultima dată a jucat în Albania, pentru AF Elbasani, a murit la vârsta de doar 22 de ani după un teribil accident rutier. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către familia fostului internațional de tineret kosovar.

Doliu în fotbalul din Kosovo și Albania! Fatjon Bunjaku a murit la doar 22 de ani

La scurt timp, în spațiul virtual au apărut mai multe mesaje de condoleanțe, iar persoanele respective au subliniat în mod special faptul că astfel de episoade tragice se petrec foarte des în Kosovo: „Întotdeauna este trist să auzi că o persoană atât de tânără și-a pierdut viața. E și mai trist când afli cauza: un accident rutier. Din păcate, e ceva ce se întâmplă aproape în fiecare zi în Kosovo”, „Vă rog pe toți să mergeți cu viteza regulamentară. Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți? E o mare problemă pentru țara noastră. Gândiți-vă la familiile voastre!”,

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„În ultimul meci, antrenorul i-a oferit 25 de minute pe teren și a fost atât de determinat să înscrie. Fanii i-au scandat numele în timpul partidei, fratele meu a fost în tribune și colegii lui au încercat să-l ajute să găsească plasa porții adverse. Nu știa că acele au fost ultimele sale atingeri ale mingii. Odihnește-te în pace, Fatjon”.

Fation Bunjaku a fost aproape de o performanță de senzație în sezonul trecut

Fatjon Bunjaku a început fotbalul în țara natală, la KF Trepca, iar ulterior a avut o experiență și în Croația, la Zmaj Makarska. Revenind în Kosovo, tot la Trepca în primă fază, a mai jucat pentru FC Phoenix, Liria, SC Gjilani și Malisheva. În vara anului trecut, s-a transferat în Albania, la AF Elbasani, iar în sezonul precedent a fost aproape de o performanță istorică alături de această echipă.

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Ea a fost la un pas de a câștiga titlul de campioană, pe care l-a pierdut în cele din urmă după o luptă extrem de încinsă cu Egnatia. Cele două echipe au terminat play-off-ul din Albania la egalitate de puncte, 37, iar diferența a fost făcută de rezultatul din meciul direct. Iar atunci Egnatia a câștigat cu scorul de 4-0, chiar pe terenul lui Elbasani. Fatjon Bunjaku a bifat de-a lungul carierei sale patru selecții la naționala de tineret a statului Kosovo, fără să marcheze vreun gol.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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