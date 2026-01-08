Doliu în fotbal! A murit o adevărată legendă. Chiar și BBC a transmis condoleanțe

ADVERTISEMENT

Fostul internațional galez Terry Yorath, o legendă a clubului Leeds United, a decedat la vârsta de 75 de ani după o boală scurtă, anunțul fiind făcut de familia fostului mare sportiv. Acesta a activat și ca tehnician, fiind adversarul României într-un meci memorabil pentru „Generația de Aur”.

Terry Yorath a decedat la vârsta de 75 de ani

Familia lui Terry Yorath a dezvăluit că fostul fotbalist și antrenor a decedat la vârsta de 75 de ani. Sportivul a avut patru copii, iar fiica sa, Gabby Logan, este o celebră prezentatoare, activând la faimoasa emisiune a BBC, Match of the Day. „Pentru cei mai mulți, a fost un erou venerat al fotbalului, dar pentru noi era tata; un om liniștit, amabil și blând.

Inimile noastre sunt frânte, dar ne consolează faptul că se va reîntâlni cu fratele nostru, Daniel”, au transmis copiii fostului mare sportiv, Gabby, Louise și Jordan, conform . Fratele celor trei, Daniel, a decedat în 1992, la vârsta de 15 ani, din cauza unor probleme la inimă.

Gabby Logan se afla în studioul BBC miercuri seară, unde erau analizate partidele din , dar a fost nevoită să părăsească emisiunea Match of the Day după ce a aflat de situația tatălui său. Postul britanic a transmis un mesaj pe contul oficial de după decesul lui Terry Yorath: „BBC transmite condoleanțe întregii familii, inclusiv fiicei sale, Gabby Logan”. Vestea tragică sosește la doar o zi după .

Cine a fost Terry Yorath

Născut la Cardiff, Terry Yorath a debutat în fotbal la Leeds United, echipă pe care a reprezentat-o timp de 9 ani, din 1967 până în 1976. În această perioadă, a cucerit un titlu în Anglia, în 1974, și a disputat o finală de Cupa Campionilor Europeni, pierdută cu 0-2 contra lui Bayern Munchen.

În a doua parte a carierei, acesta a mai evoluat pentru Coventry City, Tottenham, Vancouver Whitecaps (Canada), Bradford City și Swansea City. Timp de 12 ani, din 1969 până în 1981, Terry Yorath a evoluat pentru echipa națională a Țării Galilor. Mijlocașul a strâns 59 de selecții, marcând două goluri.

Terry Yorath, adversarul României în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 1994

După retragerea din cariera de fotbalist, Terry Yorath a debutat ca tehnician la Swansea City, iar în 1988 a preluat naționala Țării Galilor. Tehnicianul a fost aproape să califice echipa la Cupa Mondială din 1994, echipa având nevoie de o victorie în meciul de pe teren propriu cu România din ultima etapă pentru a preliminariilor pentru a avansa la turneul final.

Gheorghe Hagi a deschis scorul, Dean Saunders a egalat, iar la scorul de 1-1 Paul Bodin a irosit o lovitură de la 11 metri, lovind transversala. Florin Răducioiu a punctat mai apoi pentru 2-1, iar naționala României s-a calificat la turneul final, unde avea să ajungă în sferturile de finală. După experiența de la naționala Țării Galilor, Yorath le-a mai antrenat pe Bradford, Swansea, Cardiff, Sheffield Wednesday și Margate, dar a mai avut și un mandat de selecționer la naționala Libanului.