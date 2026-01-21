Doliu în fotbal! A murit o legendă care a jucat și la Real Madrid și la FC Barcelona

Lucien Müller, fost jucător la Real Madrid și FC Barcelona, unul dintre cei care au reușit să îmbrace tricoul ambelor echipe, a decedat la vârsta de 91 de ani. Născut la Bischwiller (Franța) pe 3 septembrie 1934, el a apărat culorile Barcelonei ca jucător și antrenor. A ajuns la club în 1965 chiar de la Real Madrid, unde se transferase în 1962.
Fost mijlocaș, alsacianul a petrecut trei ani la Real Madrid, timp în care a jucat 77 de meciuri și a marcat două goluri. Grație calităților sale tehnice deosebite, el a fost poreclit „le petit Raymond Kopa”, după numele fostului mare internațional francez, care a apărat și el culorile Realului.
În cele 80 de meciuri oficiale sub tricoul Barcelonei, el a marcat trei goluri și a câștigat Cupa Târgurilor 1965-1966 împotriva lui Real Zaragoza, dar și Cupa Spaniei, ediția1967-1968, împotriva lui Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabéu.
În sezonul 1967-1968, Müller a plecat de la Barcelona și a semnat cu Burgos. Ca fotbalist, a jucat și pentru Strasbourg (1953-1957), Toulouse (1957-1959), Stade Reims (1959-1962 și 1968-1970).
La zece ani de la plecarea de la FC Barcelona, el s-a întors pe Nou Camp, de data aceasta ca antrenor al primei echipe. A făcut-o în sezonul 1978-79, sub mandatul lui Josep Lluís Núñez, în primul său an ca președinte. Müller a sosit ca înlocuitor al lui Rinus Michels.
Müller avusese rezultate excelente ca antrenor la echipe mai mici din Spania, precum Castellon, Zaragoza ori Burgos, dar la Barcelona n-a confirmat, desi avea o echipă în care jucau Neeskens, Krankl, Migueli sau Esteban Vigo, ajuns ulterior antrenor la Universitatea Craiova și Dinamo.
Lucien Müller a fost demis pe 18 aprilie 1979 după eliminarea Barcelonei din Cupa Spaniei, în fața unei echipe Valencia care, în manșa a doua, i-a învins pe catalani cu 4-0, întorcând calificarea după ce pierduse cu 1-4 în tur.
Schimbarea lui a dat roade, deoarece o lună mai târziu, pe 17 mai, Barça a făcut istorie câștigând Cupa Cupelor la Basel împotriva celor de la Fortuna Düsseldorf (4-3), cu înlocuitorul Quimet Rifé pe bancă.
După experiența de Barcelona, Müller a antrenat din nou la Burgos (1979-81). A mai trecut pe la Mallorca (1981-83), Monaco (1983-86), unde a câștigat Cupa Franței, singurul său titlu ca antrenor, din nou la Mallorca (1987-88) și Castellón (1990-92). El le-a promovat în Primera Division pe Castellón, Burgos și Mallorca.
Lucien Müller a avut o carieră decentă și la echipa națională a Franței, unde a strâns 16 selecții. Fostul international a participat la Campionatul European din 1960 și la Cupa Mondială din 1966.