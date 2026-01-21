Doliu în fotbal! A murit o legendă care a jucat și la Real Madrid și la FC Barcelona

ADVERTISEMENT

Lucien Müller, fost jucător la Real Madrid și FC Barcelona, unul dintre cei care au reușit să îmbrace tricoul ambelor echipe, a decedat la vârsta de 91 de ani. Născut la Bischwiller (Franța) pe 3 septembrie 1934, el a apărat culorile Barcelonei ca jucător și antrenor. A ajuns la club în 1965 , unde se transferase în 1962.

Lucien Müller a fost poreclit micul Kopa

Fost mijlocaș, alsacianul a petrecut trei ani la Real Madrid, timp în care a jucat 77 de meciuri și a marcat două goluri. Grație calităților sale tehnice deosebite, el a fost poreclit „le petit Raymond Kopa”, după numele fostului mare internațional francez, care a apărat și el culorile Realului.

În cele 80 de meciuri oficiale sub tricoul Barcelonei, el a marcat trei goluri și a câștigat Cupa Târgurilor 1965-1966 împotriva lui Real Zaragoza, dar și Cupa Spaniei, ediția1967-1968, împotriva lui Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabéu.

În sezonul 1967-1968, Müller a plecat de la Barcelona și a semnat cu Burgos. Ca fotbalist, a jucat și pentru Strasbourg (1953-1957), Toulouse (1957-1959), Stade Reims (1959-1962 și 1968-1970).

L-a înlocuit pe Rinus Michels pe banca Barcelonei

La zece ani de la plecarea de la FC Barcelona, el s-a întors pe Nou Camp, de data aceasta ca antrenor al primei echipe. A făcut-o în sezonul 1978-79, sub mandatul lui Josep Lluís Núñez, în primul său an ca președinte. Müller

Müller avusese rezultate excelente ca antrenor la echipe mai mici din Spania, precum Castellon, Zaragoza ori Burgos, dar la Barcelona n-a confirmat, desi avea o echipă în care jucau Neeskens, Krankl, Migueli sau Esteban Vigo, ajuns ulterior antrenor la Universitatea Craiova și Dinamo.

Lucien Müller a fost demis pe 18 aprilie 1979 după eliminarea Barcelonei din Cupa Spaniei, în fața unei echipe Valencia care, în manșa a doua, i-a învins pe catalani cu 4-0, întorcând calificarea după ce pierduse cu 1-4 în tur.

Schimbarea lui a dat roade, deoarece o lună mai târziu, pe 17 mai, Barça a făcut istorie câștigând Cupa Cupelor la Basel împotriva celor de la Fortuna Düsseldorf (4-3), cu înlocuitorul Quimet Rifé pe bancă.

A jucat de 16 ori pentru Franța

După experiența de Barcelona, Müller a antrenat din nou la Burgos (1979-81). A mai trecut pe la Mallorca (1981-83), Monaco (1983-86), unde a câștigat Cupa Franței, singurul său titlu ca antrenor, din nou la Mallorca (1987-88) și Castellón (1990-92). El le-a promovat în Primera Division pe Castellón, Burgos și Mallorca.

Lucien Müller a avut o carieră decentă și la echipa națională a Franței, unde a strâns 16 selecții. Fostul international a participat la Campionatul European din 1960 și la Cupa Mondială din 1966.