Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994

ADVERTISEMENT

Este doliu în lumea fotbalului! Dimitar Penev, fost jucător și selecționer al Bulgariei, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. El a reușit să ducă naționala sa până în semifinalele competiției, acolo unde ar fi putut ajunge și România dacă trecea de Suedia.

A murit Dimitar Penev, selecționerul de legendă al Bulgariei

După o lungă luptă cu boala, Federația de Fotbal din Bulgaria a anunțat cu tristețe că Dimitar Penev, considerat cel mai bun antrenor bulgar din toate timpurile, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

ADVERTISEMENT

Ca fotbalist, el a fost un fundaș central solid, care a adunat 90 de selecții pentru naționala Bulgariei și a jucat aproape toată cariera sa pentru CSKA Sofia. El a participat, în calitate de jucător, la Campionatele Mondiale din 1966, 1970 și 1974.

Cea mai mare performanță a carierei sale a fost semifinala istorică de la Campionatul Mondial din 1994. La acel turneu, Bulgaria a reușit să învingă Argentina în faza grupelor și Germania, campioana en titre, în sferturile de finală. În semifinale bulgarii au fost învinși de Italia cu 2-1, urmând să joace semifinala mică cu Suedia și să piardă categoric, cu scorul de 4-0.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, el, ca selecționer, a avut un merit extraordinar pentru această performanță, însă motorul echipei era nimeni altul decât uriașul Hristo Stoichkov, care a marcat nu mai puțin de șase goluri la acel turneu final.

ADVERTISEMENT

România putea întâlni Bulgaria în finala mică din 1994

Cea mai bună performanță a României de la un turneu final de Campionat Mondial a fost cea din 1994, când „tricolorii” s-au oprit în sferturi. La acel turneu final,

iar meciul a mers până la loviturile de departajare, acolo unde nordicii au învins. Dacă treceau de suedezi, „tricolorii” ar fi întâlnit Brazilia, națională ce a devenit campioană mondială în acel an.

ADVERTISEMENT

În cazul în care România ar fi ajuns să joace contra Braziliei și ar fi pierdut, „Generația de Aur” a României s-ar fi duelat cu Bulgaria în finala mică, în lupta pentru locul al treilea de la Campionatul Mondial din 1994.