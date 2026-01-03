Sport

Doliu în fotbal! A murit selecționerul de legendă de la Mondialul din 1994

Veste tragică în lumea fotbalului! Selecționerul ce a făcut spectacol la ultimul Campionat Mondial din Statele Unite ale Americii s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani
Ciprian Păvăleanu
03.01.2026 | 19:30
Doliu in fotbal A murit selectionerul de legenda de la Mondialul din 1994
ULTIMA ORĂ
Dimitar Penev, selecționerul de legendă al Bulgariei, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.
Este doliu în lumea fotbalului! Dimitar Penev, fost jucător și selecționer al Bulgariei, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. El a reușit să ducă naționala sa până în semifinalele competiției, acolo unde ar fi putut ajunge și România dacă trecea de Suedia.

După o lungă luptă cu boala, Federația de Fotbal din Bulgaria a anunțat cu tristețe că Dimitar Penev, considerat cel mai bun antrenor bulgar din toate timpurile, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Ca fotbalist, el a fost un fundaș central solid, care a adunat 90 de selecții pentru naționala Bulgariei și a jucat aproape toată cariera sa pentru CSKA Sofia. El a participat, în calitate de jucător, la Campionatele Mondiale din 1966, 1970 și 1974.

Cea mai mare performanță a carierei sale a fost semifinala istorică de la Campionatul Mondial din 1994. La acel turneu, Bulgaria a reușit să învingă Argentina în faza grupelor și Germania, campioana en titre, în sferturile de finală. În semifinale bulgarii au fost învinși de Italia cu 2-1, urmând să joace semifinala mică cu Suedia și să piardă categoric, cu scorul de 4-0.

Cu siguranță, el, ca selecționer, a avut un merit extraordinar pentru această performanță, însă motorul echipei era nimeni altul decât uriașul Hristo Stoichkov, care a marcat nu mai puțin de șase goluri la acel turneu final.

România putea întâlni Bulgaria în finala mică din 1994

Cea mai bună performanță a României de la un turneu final de Campionat Mondial a fost cea din 1994, când „tricolorii” s-au oprit în sferturi. La acel turneu final, „Generația de Aur” învingea Columbia în grupe și Argentina în optimi. 

Dezamăgirea a venit în sferturi, când România a fost la un pas să treacă și de Suedia, însă a primit gol în ultimele minute, iar meciul a mers până la loviturile de departajare, acolo unde nordicii au învins. Dacă treceau de suedezi, „tricolorii” ar fi întâlnit Brazilia, națională ce a devenit campioană mondială în acel an.

În cazul în care România ar fi ajuns să joace contra Braziliei și ar fi pierdut, „Generația de Aur” a României s-ar fi duelat cu Bulgaria în finala mică, în lupta pentru locul al treilea de la Campionatul Mondial din 1994.

