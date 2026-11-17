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Lumea fotbalului este în doliu după ce Peter Storey, unul dintre cei mai cunoscuți și duri mijlocași din istoria lui Arsenal și a naționalei Angliei, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Presa din Anglia a făcut tristul anunț, iar clubul din Londra a transmis un mesaj de condoleanțe.

Peter Storey, legenda lui Arsenal, a murit la 81 de ani

Arsenal, echipa care la finalul lunii trecute, și-a pierdut una dintre legende. Peter Storey a murit la 81 de ani, conform . Născut la Farnham, Storey a devenit rapid o prezență de neînlocuit pe teren, remarcându-se prin determinare, inteligență tactică și un stil ferm care i-a adus respectul coechipierilor și teama adversarilor. Cea mai mare performanță a carierei sale de la club a venit în sezonul 1970–1971, când Arsenal a reușit fabuloasa performanță de a câștiga dubla campionat-cupă.

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Storey a jucat un rol colosal în acea campanie memorabilă. Unul dintre cele mai celebre momente ale sale rămâne penalty-ul transformat cu sânge rece sub o presiune uriașă în semifinala Cupei Angliei împotriva lui Stoke City, lăsându-l fără replică pe legendarul portar Gordon Banks. În total, Peter Storey a îmbrăcat tricoul „Tunarilor” în 501 meciuri oficiale, fiind considerat o adevărată legendă a clubului londonez și un simbol al unei ere de aur. Evoluțiile sale constante la cel mai înalt nivel i-au adus și convocarea la echipa națională a Angliei, pentru care a bifat 19 selecții între 1971 și 1973. Această pierdere vine la scurt timp după cea a .

Mesajul lui Arsenal după decesul lui Peter Storey

Arsenal nu a rămas indiferentă față de trecerea în neființă a fostului său jucător legendar. Echipa din Premier League a avut un amplu mesaj dedicat lui Peter Storey, amintind cine a fost și cât de important a rămas numele său în istoria clubului de pe „Emirates”. „Toți cei de la Arsenal sunt profund îndurerați de trecerea în neființă a lui Peter Storey, câștigător al dublei din sezonul 1970/71. Peter s-a alăturat clubului ca ucenic în 1961 și a debutat în echipa mare împotriva lui Leicester City în octombrie 1965. Deși și-a început cariera la club ca fundaș dreapta, a acumulat 501 de prezențe în deceniul următor, ceea ce îl plasează pe locul opt în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe din istoria clubului. Reputația sa de jucător dur la dueluri era pe deplin meritată; Johnny Giles, de la Leeds United, a recunoscut că Peter a fost cel mai dur jucător cu care s-a confruntat vreodată. Cu toate acestea, era și un jucător bun cu mingea la picior. Bertie Mee și Don Howe au recunoscut acest lucru, transformându-l într-un mijlocaș central, poziție în care ne-a ajutat să câștigăm Cupa Târgurilor în 1970 și faimosul dublu un an mai târziu.

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A fost un membru esențial al lotului din sezonul 1970/71, contribuția sa decisivă venind în martie 1971, când ne confruntam cu perspectiva unei înfrângeri în semifinala Cupei Angliei împotriva echipei Stoke City, la Hillsborough. Peter reducuse deja la jumătate un deficit de două goluri cu un șut puternic în repriza a doua, dar „Potters” păreau pe cale să-și asigure victoria cu 2-1 și să-și asigure locul la Wembley, înainte ca noi să primim un penalty în prelungiri pentru un henț pe linia porții. Jucătorii de la Arsenal, îmbrăcați în tricouri galbene, au sărit de bucurie – dar nu și Peter. El avea sarcina deloc ușoară de a-l învinge pe legendarul portar englez Gordon Banks de la 12 yarzi, pentru a menține în viață visul nostru de a câștiga dubla.

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A văzut că Banks se aruncă spre dreapta și a trimis mingea jos, în stânga portarului, cu un calm de invidiat, forțând astfel disputarea unui meci de baraj, pe care l-am câștigat și, în cele din urmă, am ridicat cupa. Peter, care a marcat de 17 ori pentru noi în toate competițiile, a fost convocat la naționala Angliei în 1971 și a ajuns să joace în 19 meciuri internaționale, în principal în rolul său preferat de mijlocaș. A părăsit Highbury în 1977 și și-a încheiat cariera la Fulham, înainte de a se retrage în 1978. Îi vom aduce un omagiu lui Peter la următorul nostru meci de acasă împotriva Borussiei Dortmund. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai săi în aceste momente de o tristețe copleșitoare”, a fost mesajul postat de Arsenal pe