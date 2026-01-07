Doliu în fotbal! Tânărul jucător a murit într-un mod șocant

ADVERTISEMENT

Quimper Ergue-Armel, o echipă micuță din ligile inferioare franceze, a făcut un anunț de-a dreptul cutremurător. Fostul lor jucător a murit în vacanța sa din Thailanda, în timp ce încerca să-și facă o poză.

Sfârșit tragic în Thailanda! A căzut de pe o cascadă și a murit

Quimper Ergue-Armel a făcut un anunț pe rețelele sociale în urmă cu doar câteva ore în care își exprimă regretul pentru pierderea fostului său fotbalist și, totodată, fiul antrenorului echipei C.

ADVERTISEMENT

, , el a alunecat în timp ce voia să-și facă un selfie cu prietena lui. acolo unde s-a izbit puternic de mai multe pietre.

Prietena sa a fost, de asemenea, la un pas de tragedie, însă ea s-a prins rapid de o creangă a unui copac și a evitat căderea în gol: „Cu mare tristețe Clubul de fotbal Quimper Ergué Armel informează despre moartea unui copil al clubului, Alexis Vergos, fiul lui Thierry, antrenorul echipei C de mai mulți ani și voluntar de excepție.

ADVERTISEMENT

Alexis începuse fotbalul la Ergué Armel la 6 ani. Jucător senior al echipei până acum două sezoane, acest pasionat de fotbal venea mereu să vadă echipele QEAFC jucând în weekend. Întregul club își exprimă sprijinul și exprimă cele mai sincere condoleanțe lui Thierry, precum și tuturor rudelor și familiei sale”, a scris clubul francez pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce au declarat autoritățile și cum arată autopsia lui Alexis Vergos

Poliția din Thailanda a relatat cele întâmplate și a confirmat faptul că Alexis Vergos a căzut în timp ce voia să facă un selfie: „Turistul și partenera sa au ajuns în Koh Samui duminică. Făcea poze la cascadă când a alunecat, a căzut în apă și a lovit niște pietre. A murit la fața locului. Partenera sa era prezentă și a fost cea care a alertat poliția. În prezent, ea este profund îndurerată”, a spus Chayut Tulachotikul, de la secția de poliție din Koh Samui.

ADVERTISEMENT

Mai multe accidente asemănătoare au avut loc de-a lungul anilor în acea zonă, iar directorul districtului este gata să ia și mai multe măsuri: „De câteva luni, au fost instalate semne de avertizare suplimentare în limba thailandeză și engleză în toată zona. Majoritatea turiștilor au ținut cont de avertismente și până acum nu au avut loc incidente similare. Vom lua în considerare acum consolidarea măsurilor de siguranță prin instalarea de garduri sau împrejmuiri în zonele periculoase și restricționarea accesului în locațiile cu risc ridicat”, a declarat Amorn Chumchuay, șeful districtului Koh Samui.

Conform autopsiei, s-a dovedit că Alexis Vergos, fostul fotbalist al echipei Quimper Ergue-Armel, a murit din cauza multiplelor traumatisme craniene în urma impactului cu pietrele.