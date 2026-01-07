Sport

Doliu în fotbal! Tânărul jucător a murit într-un mod șocant

Anunț teribil venit din partea unui club de fotbal din Franța! Un tânăr jucător a murit într-un mod șocant
Ciprian Păvăleanu
07.01.2026 | 13:30
Doliu in fotbal Tanarul jucator a murit intrun mod socant
ULTIMA ORĂ
Clubul din Franța a făcut un anunț teribil! A căzut într-o cascadă și a murit.
ADVERTISEMENT

Quimper Ergue-Armel, o echipă micuță din ligile inferioare franceze, a făcut un anunț de-a dreptul cutremurător. Fostul lor jucător a murit în vacanța sa din Thailanda, în timp ce încerca să-și facă o poză.

Sfârșit tragic în Thailanda! A căzut de pe o cascadă și a murit

Quimper Ergue-Armel a făcut un anunț pe rețelele sociale în urmă cu doar câteva ore în care își exprimă regretul pentru pierderea fostului său fotbalist și, totodată, fiul antrenorului echipei C.

ADVERTISEMENT

Conform presei din Thailanda, țară unde Alexis Vergos se afla în vacanță, el a alunecat în timp ce voia să-și facă un selfie cu prietena lui. Tânărul de doar 22 de ani a căzut de pe o cascadă, acolo unde s-a izbit puternic de mai multe pietre.

Prietena sa a fost, de asemenea, la un pas de tragedie, însă ea s-a prins rapid de o creangă a unui copac și a evitat căderea în gol: „Cu mare tristețe Clubul de fotbal Quimper Ergué Armel informează despre moartea unui copil al clubului, Alexis Vergos, fiul lui Thierry, antrenorul echipei C de mai mulți ani și voluntar de excepție.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Alexis începuse fotbalul la Ergué Armel la 6 ani. Jucător senior al echipei până acum două sezoane, acest pasionat de fotbal venea mereu să vadă echipele QEAFC jucând în weekend. Întregul club își exprimă sprijinul și exprimă cele mai sincere condoleanțe lui Thierry, precum și tuturor rudelor și familiei sale”, a scris clubul francez pe Facebook.

ADVERTISEMENT
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a...
Digisport.ro
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui

Ce au declarat autoritățile și cum arată autopsia lui Alexis Vergos

Poliția din Thailanda a relatat cele întâmplate și a confirmat faptul că Alexis Vergos a căzut în timp ce voia să facă un selfie: „Turistul și partenera sa au ajuns în Koh Samui duminică. Făcea poze la cascadă când a alunecat, a căzut în apă și a lovit niște pietre. A murit la fața locului. Partenera sa era prezentă și a fost cea care a alertat poliția. În prezent, ea este profund îndurerată”, a spus Chayut Tulachotikul, de la secția de poliție din Koh Samui.

ADVERTISEMENT

Mai multe accidente asemănătoare au avut loc de-a lungul anilor în acea zonă, iar directorul districtului este gata să ia și mai multe măsuri: „De câteva luni, au fost instalate semne de avertizare suplimentare în limba thailandeză și engleză în toată zona. Majoritatea turiștilor au ținut cont de avertismente și până acum nu au avut loc incidente similare. Vom lua în considerare acum consolidarea măsurilor de siguranță prin instalarea de garduri sau împrejmuiri în zonele periculoase și restricționarea accesului în locațiile cu risc ridicat”, a declarat Amorn Chumchuay, șeful districtului Koh Samui.

Conform autopsiei, s-a dovedit că Alexis Vergos, fostul fotbalist al echipei Quimper Ergue-Armel, a murit din cauza multiplelor traumatisme craniene în urma impactului cu pietrele.

Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Starul Barcelonei s-a accidentat din nou
Fanatik
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Starul Barcelonei s-a accidentat din nou
Momentul care putea schimba istoria! Cum a ratat Leo Messi transferul la River...
Fanatik
Momentul care putea schimba istoria! Cum a ratat Leo Messi transferul la River Plate
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul...
Fanatik
„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Apropiatul din altă țară al lui Valentin Ceaușescu a amenințat că va opri...
iamsport.ro
Apropiatul din altă țară al lui Valentin Ceaușescu a amenințat că va opri comerțul cu România dacă nu îl transfera pe fostul mare fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!