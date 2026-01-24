Sport

Doliu în fotbalul italian! Fostul jucător al Interului a decedat

Fotbalul italian a fost cutremurat de o veste tragică. Fostul jucător al Interului, care a activat și ca antrenor în cadrul clubului, a decedat.
Bogdan Mariș
24.01.2026 | 06:00
Doliu in fotbalul italian Fostul jucator al Interului a decedat
Fostul jucător al lui Inter a decedat. FOTO: colaj Fanatik
Giancarlo Cella, fostul jucător al lui Inter, a decedat la vârsta de 85 de ani. Informația a fost confirmată de gruparea din Serie A, pentru care fostul fotbalist a evoluat în perioada 1968-1971, cucerind titlul în ultimul său sezon la echipă. Mai apoi, acesta a activat în cadrul clubului și ca antrenor.

Fostul jucător al lui Inter a decedat la vârsta de 85 de ani

Inter a reacționat printr-un mesaj emoționant după decesul lui Giancarlo Cella. „FC Internazionale Milano își exprimă condoleanțele după decesul lui Giancarlo Cella, un fundaș care a purtat tricoul ‘nerazzurro’ timp de trei sezoane, din 1968 până în 1971. Născut în 1940 la Bobbio (Piacenza), a semnat cu Inter în 1968.

În primele două sezoane, a evoluat regulat în centrul defensivei. A câștigat titlul în sezonul 1970-1971, jucând în șase partide. În total, a strâns 59 de prezențe pentru Inter, marcând un gol, în 1970 contra lui Newcastle. Clubul este alături de familie în aceste momente dificile”, a transmis gruparea italiană pe site-ul oficial. Vestea tragică a sosit chiar în ziua în care Inter a învins-o pe Pisa în Serie A.

Giancarlo Cella
Giancarlo Cella, fostul jucător al lui Inter, a decedat. FOTO: inter.it

Cine a fost Giancarlo Cella

Giancarlo Cella și-a început cariera de fotbalist la Piacenza și a mai evoluat pentru Torino, Novara, Catania și Atalanta înainte de a semna în 1968 cu Inter, echipă alături de care a realizat cea mai importantă performanță din carieră: titlul în Serie A în 1971. Acesta a revenit mai apoi la Piacenza, de unde avea să se retragă la vârsta de 31 de ani.

Cella a reprezentat Italia la Jocurile Olimpice din 1960, unde a fost coechipier cu nume legendare precum Giovanni Trapattoni sau Gianni Rivera. Acesta ar fi putut să evolueze și la Cupa Mondială din 1962, însă a suferit o accidentare la genunchi cu câteva luni înainte de turneul final.

Ca antrenor, Giancarlo Cella a activat ca „principal” la Piacenza, Suzzara (în două rânduri), Pavia, Carpi, SPAL și Bobbiese. Timp de mai mulți ani a fost antrenor la academia clubului Inter, iar în sezonul 1984-1985 a fost antrenor secund la prima echipă în mandatul lui Ilario Castagner. Spre finalul carierei de antrenor, fostul fundaș a lucrat la academia clubului Piacenza, unde i-a antrenat pe frații Inzaghi, Filippo și Simone, care aveau să scrie istorie în fotbalul mondial.

Care a fost cel mai mare compliment primit de Giancarlo Cella

În urmă cu mai mulți ani, Giancarlo Cella a oferit un interviu în presa din Italia, iar acesta a dezvăluit că publicația Guerin Sportivo i-a oferit cel mai mare compliment din carieră. „Cel mai mare compliment a fost când Guerin Sportivo a titrat ‘Cella, ca Sivori’, el era cel mai mare dintre toți atunci”, a afirmat fostul fundaș, conform Gazzetta dello Sport. Celebra publicație i-a dedicat recent un material lui Cristi Chivu.

