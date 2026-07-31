Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului

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Franco Baresi, fostul mare fundaș al celor de la AC Milan, a murit la vârsta de 66 de ani după o grea luptă cu boala. Legenda rossonerilor se afla de mai multe zile într-o stare foarte gravă, iar corpul său a cedat în cele din urmă. Fotbalul italian este în doliu.

Franco Baresi a murit! Care este cauza decesului

După o lungă luptă cu boala, Franco Baresi a murit la vârsta de 66 de ani, anunță . Fostul mare fotbalist al lui AC Milan suferea de o afecțiune pulmonară oncologică, pentru care a fost și operat recent. În ultimele zile, ceea ce a dus la trecerea sa în neființă. În urmă cu doar o zi, clubul dezmințise anumite zvonuri despre decesul său, care, din păcate, a survenit la doar câteva ore distanță.

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„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul său și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna gravate în ADN-ul Clubului, la fel ca tricoul său iconic cu numărul 6. Condoleanțele pe care AC Milan le transmite familiei lui Franco Baresi în acest moment atât de dificil sunt împărtășite de fiecare Rossonero, care simte această pierdere ca fiind a sa proprie”, au transmis cei de la AC Milan.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… — AC Milan (@acmilan)

Franco Baresi și-a dedicat întreaga viață celor de la AC Milan

De-a lungul vieții sale, Franco Baresi a fost trup și suflet pentru rossoneri. AC Milan este singurul club pentru care fostul stoper italian a jucat, iar după retragere a avut mereu un loc în staff sau conducere, fie că a fost vorba despre postul de antrenor U19 sau vice-președinte al clubului.

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În total Franco Baresi a adunat 716 meciuri în tricoul „diavolilor milanezi”, înscriind 33 de goluri și oferind 24 de pase decisive. Alături de AC Milan, Baresi a câștigat 6 titluri de campion în Serie A, 2 Cupe ale Campionilor Europeni (UCL înainte de 1993) și o Ligă a Campionilor, în 1994, dar și 3 Supercupe ale Europei și 4 Supercupe ale Italiei. Baresi a îmbrăcat și tricoul Squadrei Azzurra de 81 de ori,