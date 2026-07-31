Sport

Doliu în fotbalul italian! Franco Baresi, legenda lui AC Milan, a murit la 66 de ani. Cauza decesului

Fotbalul italian, AC Milan și întreaga lume fotbalistică deplâng trecerea în neființă a lui Franco Baresi! Fostul mare fotbalist al „rossonerilor” s-a stins din viață la 66 de ani
Ciprian Păvăleanu
31.07.2026 | 08:50
Doliu in fotbalul italian Franco Baresi legenda lui AC Milan a murit la 66 de ani Cauza decesului
breaking news
Franco Baresi a murit la vârsta de 66 de ani.
ADVERTISEMENT

Franco Baresi, fostul mare fundaș al celor de la AC Milan, a murit la vârsta de 66 de ani după o grea luptă cu boala. Legenda rossonerilor se afla de mai multe zile într-o stare foarte gravă, iar corpul său a cedat în cele din urmă. Fotbalul italian este în doliu.

Franco Baresi a murit! Care este cauza decesului

După o lungă luptă cu boala, Franco Baresi a murit la vârsta de 66 de ani, anunță Gazetta dello Sport. Fostul mare fotbalist al lui AC Milan suferea de o afecțiune pulmonară oncologică, pentru care a fost și operat recent. În ultimele zile, starea sa de sănătate s-a agravat, ceea ce a dus la trecerea sa în neființă. În urmă cu doar o zi, clubul dezmințise anumite zvonuri despre decesul său, care, din păcate, a survenit la doar câteva ore distanță.

ADVERTISEMENT

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul său și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna gravate în ADN-ul Clubului, la fel ca tricoul său iconic cu numărul 6. Condoleanțele pe care AC Milan le transmite familiei lui Franco Baresi în acest moment atât de dificil sunt împărtășite de fiecare Rossonero, care simte această pierdere ca fiind a sa proprie”, au transmis cei de la AC Milan.

Franco Baresi și-a dedicat întreaga viață celor de la AC Milan

De-a lungul vieții sale, Franco Baresi a fost trup și suflet pentru rossoneri. AC Milan este singurul club pentru care fostul stoper italian a jucat, iar după retragere a avut mereu un loc în staff sau conducere, fie că a fost vorba despre postul de antrenor U19 sau vice-președinte al clubului.

ADVERTISEMENT
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24.ro
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București

În total Franco Baresi a adunat 716 meciuri în tricoul „diavolilor milanezi”, înscriind 33 de goluri și oferind 24 de pase decisive. Alături de AC Milan, Baresi a câștigat 6 titluri de campion în Serie A, 2 Cupe ale Campionilor Europeni (UCL înainte de 1993) și o Ligă a Campionilor, în 1994, dar și 3 Supercupe ale Europei și 4 Supercupe ale Italiei. Baresi a îmbrăcat și tricoul Squadrei Azzurra de 81 de ori, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 1982.

ADVERTISEMENT
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i...
Digisport.ro
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
Gigi Becali anunță transferul de titlu și amenință rivalele: „Cu ei ne batem,...
Fanatik
Gigi Becali anunță transferul de titlu și amenință rivalele: „Cu ei ne batem, dar tot FCSB este numărul 1 și va fi campioană!”
CCA, precizări de ultim moment cu privire la VAR! Vassaras face lumină înaintea...
Fanatik
CCA, precizări de ultim moment cu privire la VAR! Vassaras face lumină înaintea etapei a 3-a din SuperLiga
A intrat și a făcut diferența! Meci mare făcut de unul dintre preferații...
Fanatik
A intrat și a făcut diferența! Meci mare făcut de unul dintre preferații lui Hagi de la echipa națională
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial:...
iamsport.ro
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial: 'De atunci nu am mai râs de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!