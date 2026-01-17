Sport

Doliu în fotbalul italian! Președintele clubului, unde Adrian Mutu a scris istorie, a murit!

Este doliu în fotbalul italian, după ce un cunoscut președinte a murit. Acesta condusese una dintre echipele unde Adrian Mutu a scris istorie.
Mihai Dragomir
17.01.2026 | 15:25
Doliu in fotbalul italian Presedintele clubului unde Adrian Mutu a scris istorie a murit
ULTIMA ORĂ
Doliu în Serie A, la echipa unde Adrian Mutu a scris istorie. Ce s-a întâmplat. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Doliu în Italia. Un președinte al uneia dintre formațiile de tradiție din Serie A s-a stins la 76 de ani. Adrian Mutu a scris istorie la acest club în cariera sa de jucător.

A murit Rocco B. Commisso, președintele Fiorentinei

Fiorentina nu traversează cele mai bune momente. Clubul se zbate să se salveze de la retrogradare, iar acum a mai încasat o lovitură dureroasă la nivelul conducerii.

ADVERTISEMENT

Mai exact, clubul unde Adrian Mutu a rămas idol și căruia i-a scris un mesaj special în ziua în care a împlinit 47 de ani, și-a pierdut președintele. Rocco B. Commisso, cu o avere de aproximativ 6 miliarde de dolari, conform Forbes, a murit la vârsta de 76 de ani.

„Fiorentina anunță cu profundă durere dispariția președintelui Rocco B. Commisso. Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, alături de soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa, precum și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso.

ADVERTISEMENT
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela...
Digi24.ro
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull

După o perioadă îndelungată de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi cu toții îi plângem dispariția”, a anunțat clubul italian.

ADVERTISEMENT
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus
Digisport.ro
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de ACF Fiorentina (@acffiorentina)

Cine a fost Rocco Commisso, de fapt

Născut în Calabria, în 1949, el a emigrat în SUA încă din vremea copilăriei sale.  Antreprenorul italo-american a fondat Mediacom, una dintre cele mai importante companii de televiziune prin cablu din State.

ADVERTISEMENT

El a experimentat și fotbalul, ca jucător, la Columbia University, unde a fost de trei ori campion în All-Ivy League. În ianuarie 2017 a preluat pachetul majoritar al clubului american New York Cosmos.

Legătura cu Fiorentina a venit abia în 2019. El a cumpărat echipa de la familia Della Valle pentru 200.000.000 de euro, iar performanțele echipei cu el la conducere au fost oscilante.

  • 18 este locul ocupat de Fiorentina, acum, în Serie A
Legendara sportivă care a ajuns să ceară ajutorul internauților pe internet. Ce a...
Fanatik
Legendara sportivă care a ajuns să ceară ajutorul internauților pe internet. Ce a putut să pățească la început de an, chiar înainte de competiție
Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC...
Fanatik
Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC Argeș: „Gigi Becali are dreptate! Nu mai sunt la fel jucătorii”
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața...
Fanatik
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fotbalistul s-a dus la Gigi Becali și l-a anunțat că pleacă din cauza...
iamsport.ro
Fotbalistul s-a dus la Gigi Becali și l-a anunțat că pleacă din cauza antrenorului!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!