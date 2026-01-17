Doliu în fotbalul italian! Președintele clubului, unde Adrian Mutu a scris istorie, a murit!

ADVERTISEMENT

Doliu în Italia. Un președinte al uneia dintre formațiile de tradiție din Serie A s-a stins la 76 de ani. Adrian Mutu a scris istorie la acest club în cariera sa de jucător.

A murit Rocco B. Commisso, președintele Fiorentinei

Fiorentina nu traversează cele mai bune momente. Clubul se zbate să se salveze de la retrogradare, iar acum a mai încasat o lovitură dureroasă la nivelul conducerii.

Mai exact, și căruia , și-a pierdut președintele. Rocco B. Commisso, cu o avere de aproximativ 6 miliarde de dolari, conform Forbes, a murit la vârsta de 76 de ani.

„Fiorentina anunță cu profundă durere dispariția președintelui Rocco B. Commisso. Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, alături de soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa, precum și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso.

După o perioadă îndelungată de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi cu toții îi plângem dispariția”, a anunțat clubul italian.

Cine a fost Rocco Commisso, de fapt

Născut în Calabria, în 1949, el a emigrat în SUA încă din vremea copilăriei sale. Antreprenorul italo-american a fondat Mediacom, una dintre cele mai importante companii de televiziune prin cablu din State.

El a experimentat și fotbalul, ca jucător, la Columbia University, unde a fost de trei ori campion în All-Ivy League. În ianuarie 2017 a preluat pachetul majoritar al clubului american New York Cosmos.

Legătura cu Fiorentina a venit abia în 2019. El a cumpărat echipa de la familia Della Valle pentru 200.000.000 de euro, iar performanțele echipei cu el la conducere au fost oscilante.