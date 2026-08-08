Sport

Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi! Comunicatul spitalului din Rosario

Jorge Messi, tatăl superstarului Leo Messi, s-a stins din viaţă la vârsta de 68 de ani. A suferit de o boală incurabilă şi s-a stins într-un spital din Rosario, Argentina.
Marian Popovici
08.08.2026 | 18:15
Doliu in fotbalul mondial a murit tatal lui Leo Messi Comunicatul spitalului din Rosario
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Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi. Sursa: colaj Fanatik
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Jorge Messi, tatăl lui Leo Messi, s-a stins din viaţă pe data de 7 august, în jurul orei 22:00, într-un spital din Rosario, Argentina, conform Infobae. Omul de afaceri şi agentul fotbalistului avea 68 de ani şi avea o boală incurabilă.

UPDATE: Comunicatul spitalului unde a murit Jorge Messi

Spitalul privat Sanatorio Centro din Rosario a confirmat moartea tatălui lui Leo Messi printr-un comunicat de presă, însă nu a dezvăluit cauza decesului.

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”Sanatorio Centro, prin directorul său medical, are misiunea dureroasă de a anunțat moartea pacientul Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, care s-a produs astăzi (n.r. – pe 8 august), la ora 02:00. Suntem alături de familie și de apropiați în aceste momente complicate și ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe.

Având în vedere legile privind protecția datelor pacienților și din respect pentru intimitatea familiei, nu vor fi furnizate alte detalii privind motivele medicale și circumstanțele în care s-a produs decesul”, se arată în comunicat, citat de publicația argentiniană Ole.

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A murit tatăl lui Leo Messi

Tatăl lui Leo Messi a fost unul dintre pilonii din cariera fotbalistului. A fost liderul familiei care l-a ghidat pe fotbalist în carieră. Mai mult decât atât, Jorge Messi a preluat toate responsabilităţile din afara terenului pe care le avea superstarul argentinian.

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Jorge Messi s-a luptat mult pentru a obţine cele mai bune condiţii pentru Leo Messi, pe când era doar un junior la Newell’s Old Boys şi a mers alături de argentinian la Barcelona, în aventura europeană. Mama, Cecilia Cuccittini a rămas în Rosario ca să aibă grijă de restul familiei.

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A lipsit de la Cupa Mondială din America!

Tatăl lui Leo Messi a fost omniprezent în cariera fiului său. A dat foarte puţine interviuri de când Lionel a devenit superstar, dar mulţi spun că a fost unul dintre secretele succesului lui Messi. Nici pe reţelele de socializare nu a fost prea activ, a avut câteva postări sporadice despre succesele lui Leo, dar şi ale nepoţilor.

Jorge Messi era o prezenţă constantă la Cupele Mondiale alături de familie şi a fost o mare surpriză că nu a fost văzut la turneul din Statele Unite în grupul familiei, acolo unde făceau parte Antonella, alături de copiii Ciro, Mateo şi Thiago. Încă din timpul Mondialului au apărut veşti că starea de sănătate a lui Jorge Messi nu este cea mai bună.

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Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi!
Leo Messi, alături de Jorge Messi
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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