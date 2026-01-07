Doliu în fotbalul mondial! Legenda clubului a murit: „Unul dintre cei mai mari din toate timpurile”

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant Martin Chivers, o legendă a clubului Tottenham Hotspur, a decedat miercuri la vârsta de 80 de ani. Anunțul cutremurător a fost făcut chiar de gruparea londoneză, printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale.

Martin Chivers, legenda lui Tottenham, a murit. Ce vârstă avea

Clubul Tottenham a confirmat că jucătorii vor purta banderole negre la partida cu Bournemouth, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, în memoria celui care a fost Martin Chivers. „Cu imensă tristețe anunțăm trecerea în neființă a legendarului nostru atacant, Martin Chivers.

ADVERTISEMENT

Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei, prietenilor și foștilor coechipieri ai lui Martin în acest moment extrem de trist. Jucătorii noștri vor purta banderole negre în timpul meciului cu AFC Bournemouth. Odihnește-te în pace, Martin. Unul dintre cei mai mari din toate timpurile”, a fost mesajul postat pe a echipei unde evoluează .

Cine a fost Martin Chivers

Martin Chivers a debutat în fotbalul mare la Southampton, în 1962, la vârsta de doar 17 ani. După 6 sezoane în tricoul „sfinților”, atacantul avea să semneze cu clubul vieții sale, Tottenham Hotspur. Chivers a petrecut 8 ani la gruparea din nordul Londrei, pentru care a punctat de 118 ori în cele 278 de partide disputate în campionat.

ADVERTISEMENT

Cu 174 de reușite în toate competițiile, englezul se află pe locul 4 într-un clasament al celor mai buni marcatori din istoria lui Spurs, fiind depășit doar de nume uriașe, precum Harry Kane, Jimmy Greaves sau Bobby Smith. După despărțirea de Tottenham, Chivers a mai evoluat pentru Servette (Elveția), Norwich City, Brighton, Dorchester Town, Frankston City (Australia), Vard Haugesund (Norvegia) și Barnet înainte de a se retrage în 1983, la vârsta de 38 de ani.

ADVERTISEMENT

În perioada 1971-1973, Martin Chivers a strâns 24 de selecții la prima reprezentativă a Angliei, pentru care a reușit să înscrie de 13 ori. După retragerea din cariera de fotbalist, a activat ca antrenor la formații din ligile inferioare ale Angliei și Norvegiei, fiind și comentator pentru posturile de radio ale BBC.

Adversarul Stelei din finala de la Sevilla, cutremurat de decesul lui Martin Chivers

Fostul internațional scoțian Steve Archibald (69 de ani), care a jucat la rândul său pentru Tottenham, a reacționat după decesul lui Martin Chivers. „L-am urmărit pe marele Martin Chivers înainte să devin profesionist, era incredibil, ca un Rolls Royce, atât de elegant în mișcări, excelent în aer și la finalizare, dar, în primul rând, un om foarte bun.

ADVERTISEMENT

Sincere condoleanțe familiei lui Martin”, a transmis fostul fotbalist, care a evoluat pentru Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, pierdută de catalani contra Stelei la loviturile de departajare. Britanicul a fost titular, dar a părăsit terenul în minutul 100, fiind înlocuit de Pichi Alonso, a cărui execuție de la 11 metri avea să fie respinsă de .