Doliu în fotbalul românesc: a murit Adrian Ionescu, fost ziarist şi oficial LPF

O nouă veste tristă a cutremurat lumea fotbalului românesc. Adrian Ionescu, fost ofiţer de presă și oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, a murit în seara de 29 decembrie.

Adrian Ionescu împlinise 64 de ani pe 7 decembrie.

LPF a anunţat decesul lui Adrian Ionescu pe pagina oficială de Facebook.

Adrian Ionescu a murit la vârsta de 64 de ani. Avea cancer la plămâni

În urmă cu 3 săptămâni, Adrian Ionescu s-a internat la Spitalul Militar pentru efectuarea unor investigaţii. În urma acestora, s-a descoperit că avea tumori la nivelul plămânilor, un cancer galopant. A fost operat de urgenţă, dar, din păcate, a fost prea târziu.

„A murit Adrian Ionescu!

Liga Profesionistă de Fotbal anunță cu durere și profundă tristețe decesul lui Adrian Ionescu, referent de specialitate al Departamentului de Competiții al LPF.

Adrian Ionescu împlinise 64 de ani în urmă cu câteva zile, fiind născut pe 7 decembrie 1956.

Ziarist de o deosebită valoare, Adrian Ionescu și-a dedicat întreaga viață acestei meserii și fotbalului, pe care l-a slujit în ultimele peste două decenii de viață în calitate de membru al Ligii Profesioniste.

Dumnezeu să-l odihnească!

Liga Profesionistă transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!“, se arată în comunicatul LFP.

Cine a fost Adrian Ionescu: fost ziarist sportiv și oficial LPF

Adrian Ionescu a fost un cunoscut ziarist sportiv, activând ani buni la „Sportul românesc”, cotidian ce i-a aparținut lui Dumitru Dragomir. El a fost șef al departamentului fotbal internațional, dar și redactor-șef adjunct la ziarul lui Mitică.

Totodată, în paralel cu meseria de ziarist, Adi Ionescu a fost și ofițer de presă al Ligii Profesioniste de Fotbal, încă din 1997, fiind unul dintre cei mai vechi angajați ai acestei instituții. De altfel, porecla lui era „Eternul”… Ironia sorții…

A activat la LPF până în ultimele clipe ale vieții, cu o scurtă pauză de două săptămâni la începutul anului 2012, când a fost la un pas de concediere după un conflict cu Dumitru Dragomir, din cauză că a refuzat să participe la o acțiune de deszăpezire.

„Am fost chemat să particip la deszăpezirea care a avut loc aici, la noi, la LPF. La această acțiune au participat angajații, însă eu n-am putut să-i ajut, deoarece am suferit o operație și am o proteză în șold. În aceste condiții, nu am cum să fac efort”, dezvăluia Adi Ionescu, în 2012, motivul conflictului cu Dumitru Dragomir.

„La scurt timp, am fost anunțat că mi s-a desființat postul de referent de la departamentul competiții! Am înțeles că a fost ordinul lui Dumitru Dragomir. Că a fost vorba de o răzbunare sau că, pur și simplu, LPF nu mai are bani și dorește să facă economie, nu mai contează. Acum sunt în preaviz și urmează să-mi caut de muncă în altă parte”, completa Adi Ionescu la vremea respectivă.

În cele din urmă, s-a împăcat cu Dumitru Dragomir și a revenit la LPF, unde a fost referent de specialitate al Departamentului de Competiții al LPF. În plus, Adrian Ionescu a fost și observator din partea LPF la partidele din Liga 1.

În toamnă, Adi Ionescu a fost la un pas să ajungă la Dinamo

Datorită vastei sale experienţe, Adrian Ionescu a fost la un pas să ajungă la Dinamo, după venirea investitorilor spanioli. I se propusese postul de secretar general al clubului, unde urma să-l înlocuiască pe Bogdan Bălănescu, dar mutarea nu s-a mai perfectat în cele din urmă din cauza neseriozității lui Pablo Cortacero.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!