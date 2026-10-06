Sport

Doliu în fotbalul românesc. A murit Dumitru Caraman, fostul atacant al Farului

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Dumitru Caraman. Fostul atacant al Farului Constanța a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Clubul de la malul mării a transmis un mesaj emoționant.
Mihai Cheleș
06.10.2026 | 13:57
Doliu in fotbalul romanesc A murit Dumitru Caraman fostul atacant al Farului
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A murit Dumitru Caraman / Foto: Facebook@Farul
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Farul Constanța a anunțat marți, 6 octombrie, decesul fostului său jucător Dumitru Caraman. Născut pe 22 decembrie 1944, la Mihail Kogălniceanu, în județul Tulcea, fostul atacant a îmbrăcat tricoul formației constănțene în două perioade.

Dumitru Caraman, fostul fotbalist al Farului, a murit la 81 de ani

Caraman a evoluat pentru Farul în sezonul 1965-1966, iar apoi a revenit la echipă în 1970, unde a rămas până în 1975. În total, fostul atacant a adunat peste 150 de apariții în tricoul alb-albastru și a înscris 33 de goluri. Clubul constănțean a transmis vestea tristă prin intermediul rețelelor sociale și a prezentat detalii pentru cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu fostului fotbalist.

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Familia Farul anunță cu regret decesul fostului jucător al echipei noastre, Dumitru Caraman. Născut la Mihail Kogălniceanu (Tulcea), la 22.12.1944, Dumitru Caraman a evoluat pentru Farul între 1965-1966 și apoi între 1970-1975, perioadă în care a îmbrăcat tricoul alb-albastru în peste 150 de meciuri și a reușit 33 goluri. Toți cei care doresc să-și ia rămas bun de la fostul atacant al Farului o pot face astăzi, începând cu ora 16.00, la Biserica Sfântul Constantin și Elena. Farul Constanța transmite condoleanțe familiei îndoliate. Nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul transmis de club.

Cine a fost Dumitru Caraman

Dumitru Caraman a fost unul dintre fotbaliștii importanți ai Farului în prima jumătate a anilor 70. Atacantul a petrecut cea mai consistentă perioadă a carierei sale la formația de la malul mării. Prin cele peste 150 de partide disputate și cele 33 de goluri înscrise, Caraman și-a trecut numele în istoria clubului constănțean. Fostul fotbalist împlinise 81 de ani în decembrie 2025.

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Cei care doresc să-și ia rămas bun de la Dumitru Caraman o pot face marți, începând cu ora 16:00, la Biserica Sfântul Constantin și Elena.

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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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